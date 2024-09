Mais Shopping e ONG Cão Sem Dono terão evento de adoção

O Mais Shopping, em Santo Amaro, conhecido por seu engajamento em causas sociais, se une mais uma vez com a Ong Cão Sem Dono para realizar um evento voltado para a adoção de animais e a promoção do bem-estar animal. O evento acontecerá no Boulevard do shopping, com entrada pela Alameda Barão do Rio Branco, nos dias 13 e 14 de setembro, das 14h às 18h.

“As Feiras de adoção não apenas oferecem uma segunda chance para animais resgatados, mas também educam a comunidade sobre a importância de adotar, em vez de comprar, promovendo uma cultura de compaixão e responsabilidade. Temos orgulho em fazer parte deste movimento”, destaca Arnaldo Oliveira. Gerente de marketing do Mais Shopping.

Durante o evento, clientes e visitantes terão a oportunidade de acolher um novo membro na família e receber orientações sobre cuidados e a importância da adoção consciente. A iniciativa visa reforçar o papel do shopping como um grande aliado nas causas sociais.

Em parceria com a Weasy, a Feira de Adoção contará com bebedouros, banheiros inteligentes para os pets e um totem para fotos, além de sorteio de brindes durante o evento. Para mais informações, acesse o site ou redes sociais do Mais Shopping.

Serviço:

Feira de Adoção

Data: 13 e 14 de setembro

Horário: 14h às 18h

Local: Mais Shopping – entrada pela Alameda Barão do Rio Branco