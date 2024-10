Mais Shopping celebra cultura automobilística e pop em outubro

O Mais Shopping, próximo à estação Largo Treze do metrô, promove mais uma edição do Encontro de Carros, um evento pensado especialmente para os fãs do automobilismo. O evento acontece no estacionamento, Piso G1, no dia 27 de outubro, das 09h às 16h. Os ingressos podem ser adquiridos no site ShotGun até a data do evento.

O Encontro de Carros é uma celebração da cultura automobilística, projetada para atrair entusiastas de todas as idades. Os visitantes poderão apreciar uma variedade de veículos, incluindo carros modificados, preparados, rebaixados e antigos. Além disso, haverá um espaço dedicado à cultura pop, com áreas temáticas de games e anime, e a presença de cosplayers de personagens famosos.

“Além de reunir entusiastas de automobilismo para trocar conhecimentos e exibir suas máquinas, o evento visa ampliar o alcance do shopping entre diferentes grupos de interesse, como fãs de games e animes.” conclui Arnaldo Oliveira, gerente de marketing do Mais Shopping.

Serviço:

Encontro de Carros

Local: Mais Shopping, Piso G1

Data: 27/10

Horário: Das 09h às 16h00