Mais inovador evento de negócios do setor varejista das Américas acontece em março no Riocentro

O setor varejista de alimentos começou a contagem regressiva para o Super Rio Expofood. Faltam apenas 30 dias para o início do evento, que contará com, além da exposição, atualização, networking e negócios do setor varejista de supermercados, bares, restaurantes, hoteleiros, panificadores, food service e nutricionistas do país.

A 34ª edição da SRE Trade Show – Super Rio Expofood acontecerá entre os dias 19 e 21 de março de 2024, em dois pavilhões do Riocentro, somando 45 mil m² de área e uma extensa programação. Empresas como a AMBEV, a Coca-Cola, a Nestlé Brasil, a JBS, a Marquespan, além Caixa Econômica Federal e Governo Federal, entre outras, já garantiram sua participação no mega evento.

Promovido pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) e pela Base Promoções a iniciativa entrou para o Calendário Oficial da Cidade em 2023 e já se consolidou como a maior área de exposição de negócios do setor supermercadista, reconhecido entre os profissionais do setor alimentício de todo o Brasil como melhor e mais inovador evento de negócios das Américas.

O sucesso se reflete em números: mais de 62 mil pessoas são esperadas ao longo de três dias de evento, entre empresários, fornecedores, profissionais e autoridades do segmento do varejo. Uma das áreas do evento vendeu em tempo recorde 100% da sua área de estandes, reunindo mais de 500 marcas de diversos segmentos do varejo alimentício, que poderão apresentar os seus produtos, soluções e principais inovações ao mercado nacional e internacional.

Com o lema ‘Problemas Globais, Soluções Locais’, a SRE Trade Show foi além e já ganhou dimensões internacionais, recebendo pela segunda vez a Convenção das Américas de Supermercados. O encontro, promovido pela Associação das Américas de Supermercados (ALAS) – presente em 16 países, também acontece em um dos espaços do megaevento.

Ao longo dos três dias, a Convenção das Américas de Supermercados receberá diversos palestrantes, nomes de referência no mercado, entre eles: João Branco, especialista em marketing com mais de 20 anos de experiência na área e responsável pelo reposicionamento da marca McDonald’s para “Méqui”; Edmour Saiani, autor e fundador da Ponto de Referência – a única empresa brasileira especializada em construção de cultura de serviço; Walter Longo, especialista em Inovação e Transformação Digital, além de empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação; Diego Ribas, ex-jogador e atleta com 20 títulos somando clubes e seleção, além de 12 prêmios individuais, sendo eleito pela FIFA um dos melhores jogadores do mundo em 2009; estão com presença confirmada.

Além de diversas palestras e painéis de debates com especialistas, é por lá que estão instalados dois grandes atrativos: o Espaço Gourmet Show, onde acontecem aulas-show e degustações com chefs renomados, e o Agrobusiness, espaço que reúne iniciativa pública e privada, desde empresários da agronomia a pequenos produtores. O evento abriga o lounge premium, onde serão recebidas as principais autoridades do setor.

Orgulhoso pelos números que a SRE tem alcançado, o presidente da ASSERJ e Vice-Presidente da ALAS, Fábio Queiróz, que reformulou o evento, garante que a experiência é transformadora para os profissionais do setor: “A SRE Trade Show é o maior evento B2B do Rio de Janeiro. Na última edição foram realizados negócios da ordem de R$2,5 bilhões. Este ano queremos ver mais acordos sendo fechados e esperamos um aumento de pelo menos 30% nas transações durante os três dias de evento. É uma grande oportunidade de networking, de conhecer o fornecedor, entender como ele pensa e, principalmente, de iniciar e consolidar bons negócios”.

Durante o megaevento, marcas de diversos segmentos do setor alimentício podem apresentar os seus produtos, soluções e principais inovações ao mercado, gerando oportunidades de negócios rentáveis para profissionais, executivos e fornecedores de vários segmentos varejistas, incluindo os supermercados, hotéis, restaurantes, bares, padarias, confeitarias e lojas de conveniência.

Sobre a ASSERJ

Foi com um pequeno número de associados que nasceu a Associação de Supermercados do Rio de Janeiro – ASSERJ, mais precisamente em 1969, um ano após a atividade supermercadista ser definida e regulamentada no País. Criada com o intuito de fortalecer e defender a cadeia supermercadista do Estado, a ASSERJ atendeu bem ao seu objetivo principal. Há mais de cinco décadas representando e defendendo os interesses do setor, a ASSERJ adquiriu know-how no setor supermercadista, oferecendo aos seus associados cursos de aperfeiçoamento, palestras, consultoria e assessoria na área jurídica, gestão, recursos humanos, prevenção de perdas, alimentos seguros, marketing, além de muitas outras atividades relevantes para o setor.

Sobre a BASE

A Base Promoções atua há mais de 30 anos no mercado de eventos de grande porte, nacionais e internacionais. A empresa atrai a parceria de grandes marcas e empresas por reunir em seu portfólio todas as ferramentas para inserir no mercado grandes eventos culturais e de negócios. Trabalhando sempre com criatividade e sinergia, integrando técnica e sensibilidade, experiência e inovação, teoria e prática em todos os seus departamentos com o objetivo de fazer com que segmentos sejam desenvolvidos a partir de seus projetos.

Mais informações:

Instagram: @asserjsupermercados | @sretradeshow

LinkedIn: ASSERJ | SRE Trade Show

Serviço do SRE Trade Show – Super Rio Expofood:

Local – Riocentro

Endereço – Av. Salvador Allende, 6555 Barra da Tijuca

Horário – a partir das 14h

Ingressos – AQUI