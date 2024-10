Mais de R$ 9,5 mil em espécie obtidos com o tráfico de drogas são apreendidos no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu R$ 9,6 mil em espécie em um veículo abordado na rodovia Francisco Alves Negrão, em Itararé, no interior de São Paulo, na quarta-feira (24). Uma mulher, de 44 anos, que dirigia o carro, foi presa em flagrante. Na ação, além do valor, uma sacola com crack foi apreendida.

As equipes realizavam patrulhamento na região, quando desconfiaram de um carro que estava com a placa danificada, impedindo a visualização. Os agentes deram a ordem de parada e fiscalizaram o veículo.

Conforme a apuração das equipes, o dinheiro encontrado no veículo foi obtido com o tráfico de drogas. A motorista do carro foi questionada sobre onde pegou a sacola de crack, mas não revelou informações.

Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia de Itararé, onde permaneceu presa por tráfico de drogas.