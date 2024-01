Mais de mil artistas suecos pedem que Israel seja desclassificado do Eurovision

Mais de mil artistas suecos assinaram uma carta aberta pedindo que Israel não participe do Eurovision, maior competição não esportiva televisionada do mundo. O festival de música revelou nomes como Abba, Celine Dion, Domenico Modugno e será sediado na Suécia neste ano.

A carta, publicada no jornal sueco Aftonbladet, diz que a incursão militar de Israel em Gaza deveria ser motivo para desqualificar o país e impedir sua participação.

Os artistas argumentam que o país prejudicaria a credibilidade da UER (União Europeia de Radiodifusão), que organiza oEurovision. Em resposta, a instituição disse que a emissora pública de Israel, Kan, cumpriu todas as regras de competição para este ano.

“Compreendemos as preocupações e opiniões profundas em torno do atual conflito no Oriente Médio”, disse a UER à imprensa internacional. “No entanto, estamos empenhados em garantir que o festival continue a ser um evento apolítico no qual competem emissoras e artistas, e não governos.”

Israel participa do Eurovision há 50 anos e ganhou quatro vezes, mais recentemente em 2018 com a música “Toy”, interpretada por Netta.

Músicos como Robyn, Fever Ray e First Aid Kit assinaram a carta. “O fato de os países que se colocam acima do direito humanitário serem bem-vindos em eventos culturais internacionais banaliza as violações do direito internacional e torna invisível o sofrimento das vítimas”, diz a carta.

A UER já desqualificou países anteriormente, como em 2022, quando a Rússia foi banida durante a invasão da Ucrânia.

Grupos de defesa dos direitos humanos criticam a ofensiva militar de Israel, que restringiu ajuda humanitária a Gaza. Eles argumentam que milhares de pessoas passam fome, especialmente crianças pequenas, mais vulneráveis à desnutrição. “Todo mundo com quem conversamos implora por comida”, afirmou Sean Casey, representante da OMS (Organização Mundial da Saúde) em Gaza, à Reuters.

Os adultos podem lidar com a fome, “mas nossas crianças não podem”, disse Abu Abdallah Humeid, um morador de Jabalia, no norte de Gaza, à mesma agência. Sem farinha, as pessoas têm moído milho e cevada para fazer pão seco.