Mais de mil alunos se formam em cursos de qualificação do Fundo Social em SP

Na última terça-feira (3), o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) celebrou a formatura coletiva de aproximadamente mil alunos que completaram cursos de capacitação em suas Escolas de Qualificação Profissional, situadas nas Praças da Cidadania e em entidades parceiras. O evento ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, com a presença da primeira-dama e presidente do FUSSP, Cristiane Freitas, que conduziu a entrega simbólica dos certificados aos formandos, destacando o papel do programa na inserção social e no desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho.

Durante a cerimônia, Cristiane Freitas ressaltou: “Esta celebração é um reconhecimento ao empenho de cada participante. A formatura representa não apenas o término de um ciclo, mas o começo de uma nova fase cheia de possibilidades.” Ela destacou ainda que o conhecimento adquirido pelos alunos será crucial para alcançar independência financeira e fomentar o empreendedorismo, criando oportunidades não só para si próprios, mas também para a comunidade.

Os cursos gratuitos oferecidos abrangem áreas como Gastronomia, Moda, Beleza e Bem-estar, Construção Civil, Administração e Informática. As aulas foram ministradas em diversos locais, incluindo as Praças da Cidadania de Itapevi, Paraisópolis, Guarulhos, Osasco e Hortolândia, além dos Centros de Integração da Cidadania (CICs) e organizações sociais parceiras na capital paulista e na Região Metropolitana.

O evento também contou com uma roda de conversa com empreendedores convidados que discutiram temas pertinentes ao mercado de trabalho atual, como motivação e qualificação profissional.

O programa Escola de Qualificação Profissional do FUSSP visa promover a inclusão social e fomentar o empreendedorismo através da geração de oportunidades. Com expectativa de alcançar um número recorde de formandos até o final de 2024, planeja-se ainda a expansão das atividades com a inauguração de novas Praças da Cidadania pelo estado.

Interessados nos cursos podem se inscrever durante todo o ano através do site oficial do FUSSP. As vagas são oferecidas mensalmente e possuem carga horária diária de 4 horas. É importante ressaltar que as inscrições estão sujeitas à disponibilidade por unidade. Após a inscrição online, representantes do FUSSP entrarão em contato telefônico para confirmar a matrícula.