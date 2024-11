Mais de cem destinos paulistas oferecem programação de Natal gratuita

A um mês do Natal, os destinos turísticos de São Paulo estão com uma extensa programação para receber os visitantes. De acordo com um mapeamento realizado pela Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP), 105 prefeituras paulistas cadastraram eventos temáticos, incluindo paradas de Natal e festivais de música e gastronomia.

Para os entusiastas de decoração, mais de um milhão de lâmpadas aguarda os visitantes na estância turística de Serra Negra, no Circuito das Águas Paulista. A recepção iluminada é a mesma na famosa Campos do Jordão, no coração da Mantiqueira, e em Novo Horizonte, com suas praias de água doce à beira do Tietê. Já Bebedouro criou um corredor de luzes e Botucatu preparou até neve artificial para o período natalino.

“Temos atrações para todos os perfis de viajantes, das mais tradicionais às inusitadas. Todas elas celebram um dos períodos que mais atraem visitantes para o estado”, afirma o secretário Roberto de Lucena, de Turismo e Viagens de São Paulo. Segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), o Natal é um dos períodos que mais movimenta o turismo doméstico no estado.

De acordo com o CIET, 30% do público que visita os destinos de Natal de São Paulo é composto de visitantes de outras localidades. A maioria desses visitantes não pernoita ou hospeda-se em casas de familiares. Mesmo assim, espera-se uma ocupação média nos meios de hospedagem do estado por volta de 70%.

A capital nacional do rodeio, Barretos, repete o sucesso do trem temático que percorre as ruas da cidade agitando moradores e visitantes com o Papai Noel a bordo: o Bonde do Noel. Em Americana, é possível acompanhar fanfarras e comtemplar um presépio vivo. Em Itatiba, o Papai Noel chegou de helicóptero para atender moradores e turistas, e com ele, toda uma programação, que inclui apresentação com tenores e shows de mágica, até as vésperas do Natal.

Para quem prefere uma comemoração mais tranquila, com cantatas e serestas de Natal, e até sessões especiais de cinema à céu aberto, o município turístico de Monte Alto, a famosa terra dos dinossauros, é uma boa opção no norte do Estado. Já as tradicionais orquestras de viola caipira ocorrem em Itaberá e a comilança de qualidade pode ser experimentada no festival gastronômico de Castilho, no noroeste paulista.