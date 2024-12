Mais de 97 mil detentos prestarão Enem

Um total de 97.016 indivíduos privados de liberdade, incluindo presos e adolescentes em regime socioeducativo, se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio destinado a esse público específico, o Enem PPL, neste ano. Semelhante ao exame tradicional, o Enem PPL avalia o desempenho acadêmico daqueles que finalizaram o ensino médio e pode ser um passaporte para o ensino superior, além de desempenhar um papel crucial na reintegração social por meio da educação.

A aplicação do Enem PPL ocorre após a realização do exame regular e é agendada para dias úteis. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entidade ligada ao Ministério da Educação (MEC), em colaboração com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conduzirá as provas nas próximas terça e quarta-feira (10 e 11). Os exames serão aplicados em diversas unidades prisionais e instituições socioeducativas, abrangendo penitenciárias, cadeias públicas, centros de detenção provisória e locais para cumprimento de medidas socioeducativas em 785 municípios de todas as 27 unidades federativas do Brasil.

Estas instituições são autorizadas conforme acordos firmados com os órgãos estaduais responsáveis pela administração prisional e socioeducativa, seguindo os termos do Sistema PPL estabelecido pelo Inep. De acordo com o edital do Enem PPL 2024, no primeiro dia de prova, os candidatos devem estar presentes às 12h30, com início marcado para as 13h30 e término às 19h. No segundo dia, o acesso será permitido a partir das 13h15, com as provas iniciando também às 13h30 e finalizando às 18h30.

Os exames mantêm o mesmo nível de dificuldade das provas do Enem regular, realizadas nos dias 3 e 10 de dezembro deste ano. Durante os dois dias de avaliação, os participantes responderão a questões distribuídas em quatro áreas do conhecimento, totalizando 180 questões objetivas. Na terça-feira (10), as provas consistirão em 45 perguntas sobre linguagens (incluindo português, literatura, uma língua estrangeira – inglês ou espanhol –, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e 45 sobre ciências humanas (abrangendo história, geografia, filosofia e sociologia). Os candidatos também deverão elaborar uma redação de até 30 linhas. Na quarta-feira (11), serão aplicadas as provas com 90 questões objetivas divididas entre ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática.

O perfil dos inscritos revela que 91,7% são homens e 8,3% mulheres. A maior parte dos participantes está na faixa etária entre 21 e 45 anos (46,2%), seguida por aqueles entre 18 a 30 anos (41,6%). Os candidatos entre 46 a 59 anos representam 9,6%, enquanto os maiores de 60 anos constituem 1,6% dos inscritos. Adolescentes menores de 18 anos sob medida socioeducativa somam 0,9%. Além disso, foram deferidos mais de 1.300 pedidos de atendimento especializado.

São Paulo lidera como o estado com maior número de inscritos (22.312), seguido por Minas Gerais (6.710) e Santa Catarina (6.128). Informações detalhadas sobre o número de inscritos por unidade federativa estão disponíveis no site do Inep.

O Enem é amplamente reconhecido como a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil através de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Aqueles participantes do Enem PPL que ainda não concluíram ou não concluirão o ensino médio neste ano realizam a prova na condição de treineiros.