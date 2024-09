Mais de 9 mil vagas de emprego são geradas por meio do Programa de Concessões

Nos meses de julho e agosto, foram gerados mais de 9 mil postos de trabalho por meio do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo. As oportunidades são resultado dos investimentos em novos empreendimentos, serviços de conservação e manutenção nas rodovias paulistas. No acumulado do ano, o saldo é de cerca de 45 mil vagas.

As admissões, diretas e indiretas, beneficiam mais de 50 municípios ao longo dos trechos sob concessão, com a contratação de mão-de-obra qualificada nas áreas de engenharia, recursos humanos, inspeção de tráfego, conservação, arrecadação, operacional e tecnologia da informação.

No dia a dia, os profissionais atuam em projetos de recapeamento e duplicação de vias, construção de novos trechos e de obras de arte especiais, faixas adicionais, contornos, prolongamentos, além de serviços de manutenção, administrativo e atendimento ao usuário. São funções essenciais para manter a funcionalidade viária, garantindo a segurança e fluidez do tráfego.

De acordo com Laércio Paulino Simões, diretor-geral interino da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o resultado reflete o alcance dos novos investimentos previstos dentro do Programa de Concessões. “A parceria com a iniciativa privada tem impulsionado a criação de empregos e a economia, gerando desenvolvimento ao longo dos mais de 11 mil quilômetros de rodovias concedidas”, reforça Simões.

Aos interessados em trabalhar nas rodovias concedidas, os sites das concessionárias disponibilizam informações detalhadas sobre as vagas e processos seletivos. Acesse aqui a página da Artesp para ter acesso à relação das empresas e endereços eletrônicos.