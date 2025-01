Mais de 500 mil palestinos retornam ao norte de Gaza

Nos últimos três dias, mais de 500 mil palestinos têm retornado ao norte da Faixa de Gaza, seguindo a autorização do Exército de Israel para que deslocados possam voltar a suas residências, muitas das quais foram devastadas ao longo de 15 meses de conflito.

Imagens do amanhecer na Faixa de Gaza, mostram milhares de palestinos retornando para suas casas no norte de Gaza, com a entrada em vigie do acordo de cessar-fogo.

A informação foi divulgada pelo governo local, que está sob o controle do grupo Hamas. Desde a última segunda-feira, 27 de novembro, um grande número de palestinos tem utilizado as rodovias Al-Rashid e Salah al-Din para reocupar suas casas na região norte da Faixa de Gaza, onde reside a maior parte da população, especialmente na Cidade de Gaza.

Cidade de Gaza severamente atingida

A Cidade de Gaza, que contava com cerca de 600 mil habitantes antes do início da guerra, foi severamente atingida pelos ataques aéreos israelenses. Ao retornar, muitos moradores encontram apenas ruínas no lugar onde antes estavam suas moradias.

Desde que o cessar-fogo entre Israel e Hamas entrou em vigor em 19 de janeiro, o acordo resultou na libertação de sete reféns por parte do Hamas e quase 300 prisioneiros palestinos, sinalizando um momento delicado e esperançoso para os envolvidos no conflito.