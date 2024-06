Mais de 50 municípios de SP terão investimento em mapeamento de riscos

A Defesa Civil de São Paulo vai investir R$ 3,2 milhões em ações de mapeamento de risco e prevenção de ocorrências de deslizamento de terra e inundações nos municípios do estado. Em 2024, serão 52 cidades beneficiadas com a entrega de planos do Governo de SP de redução de risco, setorização de risco e mapa comunitário.



Os instrumentos de identificação de risco são uma importante fonte para políticas públicas de prevenção a desastre, pois permitem ao gestor municipal conhecer os riscos existentes no município e, com isso, adotar medidas para mitigá-los.



“O mapeamento de risco é o primeiro passo para o município conhecer e interpretar suas regiões e, a partir daí, utilizar políticas públicas para mitigar o risco, ou seja, realizar intervenções que vão desde obras até a criação de núcleos comunitários de defesa civil e ações educacionais, com aplicação de treinamentos e simulados para a população local”, afirma o coronel PM Henguel Ricardo Pereira, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil e secretário-chefe da Casa Militar.



Com os recursos provenientes do tesouro estadual serão contratados 37 planos municipais de redução de risco, 13 setorizações e um mapa comunitário de risco.



A seleção das cidades é feita por meio de um estudo que utiliza critérios técnicos definidos pela Defesa Civil. São levados em conta fatores como a participação do município no Plano Preventivo de Defesa Civil para escorregamento e inundação (PPDC), número de habitantes, densidade demográfica, percentual do município com setores de risco alto ou muito alto, histórico de ocorrências anteriores, índice de desenvolvimento humano (IDH) e PIB per capita.



Dentre os municípios contemplados com um Mapa Comunitário de Risco está São Luíz do Paraitinga. A cidade será a primeira a usar Sistema de Alerta por Sirenes para Cheia de Rios (SISAR-RIOS), devido à presença do Rio Piratininga.



No ato da instalação do equipamento, os bairros e comunidades sujeitas à inundação deverão contar com o Mapa Comunitário de Risco, além de instalação de placas de sinalização indicando pontos de risco, rotas de fuga e locais de abrigos.

Atualmente, o banco de dados da Defesa Civil estadual contém 961 instrumentos de risco cadastrados, contemplando 361 municípios paulistas. O acesso é público e pode ser realizado pelo endereço eletrônico: https://www.defesacivil.sp.gov.br/instrumentos-de-identificacao-de-riscos/.