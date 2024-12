Mais de 50 Cosplayers do Homem-Aranha Inundam a CCXP com Passeata do Aranhaverso

No último dia da Comic Con Experience (CCXP) em São Paulo, uma cena inusitada chamou a atenção dos visitantes: mais de 50 cosplayers do Homem-Aranha se reuniram para uma passagem e discussão sobre o aranhaverso . Este evento foi organizado pelo grupo Mundo Teia , que há três anos promove encontros semelhantes em seis estados do Brasil . Natália Lopes , analista de games e integrante do grupo, destacou a evolução do evento: “Começou pequeno, agora é essa farra”, disse ela.

O Mundo Teia não é apenas sobre diversão . Micael Ferreira , um dos administradores do grupo em São Paulo, ressaltou o compromisso com ações sociais: “ Queremos ser os ‘amigos da vizinhança’, assim como o Homem-Aranha ”, afirmou ele. Esta filosofia de união cosplay e responsabilidade social tem atraído muitos adeptos ao grupo.

Durante a CCXP , o evento contou com a presença de dubladores famosos do personagem , como Wirley Contaifer , Sérgio Cantú e Marcus Seni , que desenvolveram para uma atmosfera envolvente e animada . A presença desses profissionais não apenas enriqueceu o encontro, mas também reforçou a conexão entre os fãs e o universo do Homem-Aranha.

Para fazer parte do Mundo Teia , Micael e Natália explicam que o essencial é ter disposição para se vestir como o herói aracnídeo e entender que ” com grandes poderes trazem grandes responsabilidades “. Este lema, famoso na franquia Homem-Aranha, serve como guia para as atividades do grupo.

A iniciativa do Mundo Teia demonstra como um geek de cultura pode ser um vetor de mudanças positivas na sociedade , usando a paixão pelos quadrinhos para fomentar encontros e ações sociais. Assim, este evento na CCXP simboliza mais que uma celebração da cultura pop ; representa um compromisso contínuo com a comunidade .