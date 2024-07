Mais de 45 toneladas de resíduos foram retiradas das redes de esgoto de Mauá este ano

No período de janeiro a junho deste ano, o serviço de limpeza preventiva da BRK, empresa responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, retirou 45 toneladas de resíduos sólidos das redes de esgoto do município.

A limpeza foi realizada em 76 quilômetros de redes coletoras, em diferentes bairros atendidos pela companhia.

O líder de operações da BRK em Mauá, Bruno Gravatá, explica que o material recolhido tem ligação direta com o descarte incorreto do lixo, sendo formado por itens como fio dental, absorvente, fraldas descartáveis, preservativos, fios de cabelo, sacos plásticos e entulho.

“Encontramos diariamente muitos objetos descartados irregularmente no sistema operado pela concessionária, é um comportamento que contribui para as obstruções e o entupimento das redes e, por isso, as manutenções preventivas são importantes”.

A lavagem preventiva das redes coletoras de esgoto é importante para mantê-las em bom funcionamento, garantindo a eficiência do sistema de coleta e tratamento de esgoto da cidade. Além disso, evita que ocorram entupimentos que podem gerar riscos à saúde e impactos ambientais.

“O trabalho de limpeza preventiva reduz os impactos e evitam transtornos, porém precisamos que a população seja parceira da concessionária, evitando o descarte incorreto dos resíduos e o lançamento da água de chuva nas redes coletoras de esgoto”, reforça Bruno.

O serviço de limpeza preventiva das redes de esgoto é realizado diariamente pela BRK, seguindo um cronograma que prioriza os pontos críticos e de maior vulnerabilidade. Para a identificação dos pontos que vão passar pela limpeza, a área técnica verifica, por meio de um sistema chamado GIS (Geographic Information Sistem), os trechos com maior número de entupimentos e realiza vistorias preventivas em poços de visita.

A partir da identificação, um caminhão hidrojato é utilizado na limpeza. Uma mangueira de 120 metros de comprimento com alta pressão de água é introduzida na rede de esgoto. A água em alta pressão quebra as placas de gordura que se acumulam nas redes e todo o lixo e a gordura são sugados para o caminhão.

A execução desse trabalho reflete diretamente na redução dos casos de entupimentos de redes.

“Por meio das limpezas preventivas é possível identificar e antecipar possíveis problemas nas tubulações, evitando ocorrências operacionais mais graves”, complementa Bruno.

Atendimento 24h

A BRK mantém a prestação dos serviços de operação e manutenção de forma ininterrupta, 24 horas por dia e todos os dias da semana, para casos de solicitação de emergências. Além disso, há as ações de vistoria de limpeza preventiva de todo o sistema de coleta de esgotos, que são realizadas rotineiramente pelas equipes técnicas da concessionária.

Para falar com a BRK, os clientes podem entrar em contato pelo WhatsApp, no (11) 9 9988-0001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h, ou pelo telefone 0800 771 0001, que funciona 24 horas.