Mais de 400 alunos da EJA de Santo André recebem óculos gratuitos

Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Santo André começaram a receber nesta semana óculos gratuitos entregues por meio do programa Visão para Todos, realizado pela Prefeitura em parceria com o Lions Clube. A iniciativa vai beneficiar 430 alunos.

A primeira entrega foi realizada na última quarta-feira (30), na Casa Lions de Adolescentes de Santo André. Na ocasião, a secretária adjunta de Educação, Andrea Paula Padalino, destacou a importância da parceria. “Esta iniciativa ocorre desde 2013 e tem grande importância para os alunos da EJA. O impacto que tem na vida das pessoas envolvidas é imensurável”.

Reforçando a fala da secretária adjunta de Educação, a aluna do Centro Público de Formação Profissional Governador Miguel Arraes, Lusinete Felix da Silva, de 57 anos, foi um exemplo de comemoração pelo recebimento dos óculos.

“Estou desempregada e não tinha condições de comprar os óculos. Fiquei muito feliz com essa oportunidade e, como forma de agradecer, fiz questão de escrever uma carta para os membros do Lions com muita emoção. Graças à EJA hoje sei escrever e pude expressar a alegria que estou sentindo”.

O presidente do Lions Clube, Adolfo Gasabin, também comemorou a iniciativa. “Durante essas ações presenciamos a emoção de muitas pessoas podendo enxergar bem depois de anos. É uma parceria que tem dado muito certo e reforça nosso lema de servir a comunidade”.

Programa Visão para Todos – Os alunos que participaram da ação passaram por consulta oftalmológica, recebendo diagnóstico apresentado por um profissional, como primeiro passo para obter óculos adequados. Em seguida foram recebidos em óticas para escolha das armações que mais se adequaram a cada um.