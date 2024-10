Mais de 38 mil pessoas convivem com obesidade no Grande ABC

Mais de 38 mil pessoas têm obesidade no Grande ABC (SP), segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional ( SISVAN ), do Ministério da Saúde, que avalia uma amostra da população local. Esse dado corresponde a 36,2% das pessoas entrevistadas pelo SISVAN nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Apesar do alto índice que abrange os 7 municípios da região, o tratamento da obesidade no Grande ABC é referência para outras regiões do Brasil.

Em São Caetano do Sul, por exemplo, não há filas de espera para a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto em outras cidades do país, pacientes podem aguardar por mais de cinco anos para realizar o procedimento.

São Caetano do Sul conseguiu eliminar as filas de espera no SUS por meio de um programa público municipal para tratamento da obesidade, que envolve acompanhamento multidisciplinar. “O paciente que chega até as unidades básicas de saúde com um quadro de obesidade é admitido ao programa para tratar a doença com endocrinologista, nutricionista, psicólogo e cardiologista. Após esse acompanhamento, é marcada a cirurgia bariátrica”, afirma o cirurgião bariátrico Dr. Paulo Regina, da RR Médicos Cirurgiões e que também coordena o serviço municipal.

Anna Paula Montagnani, de 39 anos, foi a primeira paciente a realizar a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia no programa de tratamento da obesidade em São Caetano do Sul, em 2018. Ela pesava 168 kg e perdeu 73 kg ao todo. Segundo Anna, o acompanhamento psicológico durante o pré-operatório foi essencial na sua recuperação. “Após a cirurgia a gente perde muito peso e a nossa relação com a comida muda. Sem um preparo psicológico, fica muito difícil continuar. Eu só fui perceber quão importante foi o meu acompanhamento antes da cirurgia, depois de ter sido operada”, relata.

Cirurgia bariátrica no ABC

O número de cirurgias bariátricas realizadas na região do ABC cresce a cada ano, reflexo do alto índice de pessoas com IMC acima de 30, e do incentivo à busca por um tratamento adequado e eficaz para a obesidade.

Somente nos municípios de Santo André e São Caetano do Sul, mais de 10 mil cirurgias da obesidade foram realizadas por apenas um serviço médico desde o ano 2000. A RR Médicos Cirurgiões, fundada em 1986, tornou-se referência no tratamento cirúrgico da obesidade nos últimos 24 anos, sendo a primeira equipe a realizar a cirurgia bariátrica no ABC. “Também somos pioneiros na técnica de videolaparoscopia e cirurgia robótica na região”, explica um dos seus fundadores, Dr. Renato Barreto.

“A obesidade é uma doença crônica que deve ser tratada com seriedade. Não é apenas perder peso, mas tratar as mais de 200 doenças associadas a ela como diabetes, hipertensão e vários tipos de câncer. A cirurgia bariátrica é uma ferramenta comprovadamente eficaz e uma oportunidade dos pacientes reescreverem sua história”, explica Felipe Rossi, cirurgião bariátrico da RR Médicos Cirurgiões.

“A bariátrica me deu a vida que eu queria ter”

Cibele Zanardi teve sua vida transformada ao tratar a obesidade. “Quem me vê nem imagina que eu pesava 102 kg e era sedentária. Hoje tem pessoas que me perguntam se eu sou personal trainer, e eu falo que não, sou apenas uma pessoa pós-bariátrica”, conta Cibele que além da obesidade tinha pressão alta e pré-diabetes.

Em 2 anos após a cirurgia bariátrica, Cibele perdeu 40 kg e pode realizar um sonho que antes a preocupava: poder cuidar do seu filho pequeno e vê-lo crescer. “Eu tentava brincar com ele, mas eu não tinha condições físicas para cuidar do meu filho. Eu sentia muita dor no joelho e nas pernas, ficava ofegante muito fácil. E foi aí que eu decidi mudar de vida. Hoje eu brinco com meu filho, vou no escorregador, corro atrás dele, tenho uma outra saúde. Era essa vida que eu queria ter, e hoje eu tenho essa vida”, diz Cibele.

Cirurgias no Brasil

Levantamento exclusivo realizado pela SBCBM no país

Um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica (SBCBM) apontou que o tratamento cirúrgico da obesidade foi disponibilizado no ano de 2023 para 0,97% dos brasileiros com graus de obesidade 1, 2 e 3, aqueles que possuem recomendação para o para o procedimento no país.



Para chegar a este percentual, foram comparados o número de brasileiros com obesidade em seus níveis mais preocupantes (1, 2 e 3) com o volume de cirurgias realizadas pelos planos de saúde, somados aos procedimentos realizados pelo sistema público (SUS) e particulares. O levantamento foi realizado em decorrência do Dia Nacional de Prevenção da Obesidade – 11 de outubro.

Ao todo foram feitas 80.441 cirurgias no Brasil , sendo 7.570 cirurgias pelo SUS, conforme DATASUS, 3.830 cirurgias particulares e outras 69.041 cirurgias pelos planos de saúde, segundo os dados mais recentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em 2023, o volume de cirurgias realizadas pela ANS foi apenas 3,8% maior, se comparado com 2022, quando foram feitas 65.256 cirurgias bariátricas.

A gravidade da obesidade é dividida em grau I (quando o IMC se situa entre 30 e 34,9; grau II ( IMC entre 35 e 39,9) e, por fim, grau III (na qual IMC ultrapassa 40).

Nova clínica para tratamento da obesidade em São Caetano do Sul

Na semana marcada pelo Dia Nacional de Combate à Obesidade (11/10), o ABC Paulista ganha forças para o tratamento desta doença crônica na região. A RR Médicos Cirurgiões inaugurou nesta quarta-feira, dia 09, a sua terceira unidade clínica do ABC, agora em São Caetano do Sul, com uma equipe especializada em cirurgia bariátrica e do aparelho digestivo.

“Expandir a RR Médicos para outras cidades é reflexo do nosso compromisso com a população do ABC. Todas as pessoas que sofrem com a obesidade merecem ter acesso a um tratamento de qualidade, e hoje estamos reforçando o nosso compromisso de levar mais saúde e qualidade de vida para todos”, afirma Marçal Rossi, cirurgião bariátrico e fundador da RR Médicos.

A RR Médicos Cirurgiões tem unidades em Santo André, São Bernardo do Campo e em São Caetano do Sul, com infraestrutura e corpo clínico especializado no tratamento da obesidade e doenças do aparelho digestivo para atender a todos da região do ABC.

Indicação

Os critérios previstos nas portarias 424 e 425 do Ministério da Saúde para realização da cirurgia bariátrica pelo SUS são Índice de Massa Corporal (IMC) de 40 Kg/m², com ou sem comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos. As portarias também permitem a indicação para cirurgia bariátrica de pacientes com IMC > 35 kg/m2 e comorbidades com alto risco cardiovascular, diabetes e/ou hipertensão arterial de difícil controle, apneia do sono, doenças articulares degenerativas ou outras que não tenham tido sucesso no tratamento clínico.

O paciente precisa ainda seguir, obrigatoriamente, um programa multidisciplinar de acompanhamento, que envolve mudanças na alimentação, prática de exercícios físicos e cuidados com a saúde mental.