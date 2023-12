Mais de 350 toneladas de sementes irregulares são apreendidas em operações de fiscalização do Mapa

Operações de fiscalização, realizadas nos meses de outubro e novembro, apreenderam 355 toneladas de sementes irregulares nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Os alvos foram estabelecimentos produtores, reembaladores e de análise de sementes, fiscalizados mediante análise documental; inspeção de instalações, equipamentos e produtos; e coleta de amostras de sementes para análise oficial de identidade e qualidade.

No Mato Grosso, as fiscalizações foram realizadas por auditores fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em 12 estabelecimentos, nos municípios de Rondonópolis, Primavera do Leste, Canarana e Água Boa. Nesta ação, foram apreendidas 78 toneladas de sementes irregulares e lavrados três autos de infração.

Já no Mato Grosso do Sul, a força-tarefa coordenada pelo Mapa teve apoio da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. Na ação, foram fiscalizados 28 estabelecimentos nos municípios de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Jaraguari, Bandeirantes, Camapuã, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, com a apreensão de 277 toneladas de sementes irregulares e a suspensão temporária das atividades de um estabelecimento. Durante essa operação também foram lavrados 12 autos de infração.

O objetivo das operações foi para intensificar a fiscalização de sementes de espécies forrageiras de clima tropical produzidas e comercializadas no país de forma a evitar que as infrações importem risco à defesa agropecuária por meio de sementes sem origens e em desconformidade com a legislação brasileira.

“A fiscalização de sementes busca não apenas garantir aos consumidores a oferta de sementes com identidade e qualidade garantidas; mas também proteger produtores e reembaladores de sementes idôneos da concorrência desleal representada pela pirataria”, destaca o chefe da Divisão de Sementes, Bruno Roncisvale.