Mais de 300 kg de maconha são apreendidos em caminhonete no interior de São Paulo

A Polícia Militar prendeu, no domingo (8), uma quadrilha que transportava mais de 300 quilos de maconha. Os suspeitos foram abordados na rodovia Raposo Tavares, em Assis. Quatro homens foram presos, entre eles, dois que tinham a função de “batedor” do bando.

Os militares do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior desconfiaram do motorista de uma caminhonete e realizaram a abordagem no quilômetro 444 da rodovia.

A equipe vistoriou o compartimento de carga e encontrou 447 tijolos de maconha. De acordo com a PM, o veículo havia sido furtado e estava com as placas adulteradas. O motorista, que estava sozinho na caminhonete, foi preso em flagrante.

Durante a abordagem, os policiais também notaram a presença de um segundo veículo nas proximidades, com três pessoas. Segundo a equipe, eles acompanhavam o motorista da caminhonete para avisar sobre a presença policial e facilitar a fuga. O trio foi detido momentos depois.

Ainda conforme a polícia, os criminosos saíram do Paraguai com o entorpecente. Os veículos e a droga foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Marília.