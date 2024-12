Mais de 30 mil crianças, jovens e idosos receberão brinquedos neste Natal em ação da EcoRodovias

A EcoRodovias distribuirá mais de 30 mil brinquedos em sua tradicional campanha natalina “Papai Noel Existe”. A iniciativa vai além da entrega de presentes: convida qualquer pessoa a participar da ação escrevendo cartinhas personalizadas em nome do Papai Noel, tornando os presentes ainda mais especiais. Para colaborar, basta acessar o site https://papainoelexiste.ecorodovias.com.br para escrever uma das cartas.

No trecho administrado pela Ecopistas, 2.927 pessoas já foram contempladas com brinquedos educativos e desenvolvidos com materiais sustentáveis, contribuindo positivamente para suas rotinas. A campanha atendeu dez instituições de ensino e acolhimento nas cidades de Caçapava, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Taubaté.

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo EcoRodovias com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente o ODS 10, que trata da redução das desigualdades. “A EcoRodovias busca, por meio dessa campanha, fortalecer sua atuação em responsabilidade social, contribuindo diretamente para as comunidades de sua área de influência”, destaca Moisés Basilio, gerente de Sustentabilidade da companhia.

A campanha “Papai Noel Existe” está em sua 19ª edição. A ação começou em 2006, quando a empresa decidiu, em vez de presentear seus parceiros de negócios, fornecedores e colaboradores, convidá-los a se tornarem ajudantes do Papai Noel. Desde o início da campanha, mais de 250 mil crianças já foram atendidas e presenteadas com os brinquedos.