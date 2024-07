Mais de 30 mil atletas e 70 municípios envolvidos: os números da 66ª edição dos Jogos Regionais

Foi rápido, menos de um mês, mas foi inesquecível. A 66ª edição dos Jogos Regionais cumpriu mais uma vez com a sua maior premissa: unir o estado de São Paulo em torno do esporte.

As quatro últimas etapas do campeonato chegaram ao fim no sábado (27). Em Araçatuba, a liderança na classificação de municípios ficou com São José do Rio Preto, com 316 pontos. Já em São Sebastião, melhor para São José dos Campos, que somou 344 pontos. Bragança Paulista viu a delegação da casa sair com a ponta da tabela, com 222 pontos. Por fim, em Itapetininga, Sorocaba ganhou com 320 pontos. Antes disso, São Caetano do Sul, Botucatu, Sertãozinho e Tupã já haviam recebido os jogos.

Em 24 dias de disputas, os Jogos Regionais reuniram 30.470 atletas de 70 municípios, que competiram em 23 modalidades nas categorias sub-21 e livre.

O calendário esportivo da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo segue a todo vapor. Em agosto, acontecem as finalíssimas dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo nas categorias sub-14 Etapas I (1 a 9) e II (12 a 17) e a final estadual dos Jogos da Melhor Idade, entre os dias 12 e 18, em Itatiba.

Veja os municípios que subiram ao pódio nas oito etapas dos Jogos Regionais 2024:

São Caetano do Sul (1ª Região):

1º São Caetano do Sul – 324 pontos

2º Santos – 315 pontos

3º Praia Grande – 268 pontos

Botucatu (3ª Região):

1º Botucatu – 283 pontos

2º Bauru – 223 pontos

3º São Carlos – 216 pontos

Sertãozinho (5ª Região):

1º Araraquara – 312 pontos

2º Franca – 306 pontos

3º Ribeirão Preto – 240 pontos

Tupã (7ª Região):

1º Marília – 308 pontos

2º Presidente Prudente – 214 pontos

3º Assis – 194 pontos

Araçatuba (6ª Região):

1º São José do Rio Preto – 316 pontos

2º Araçatuba – 265 pontos

3º Catanduva – 157 pontos

São Sebastião (2ª Região):

1º São José dos Campos – 344 pontos

2º Pindamonhangaba – 272 pontos

3º Mogi das Cruzes – 166 pontos

Bragança Paulista (4ª Região):

1º Bragança Paulista – 222 pontos

2º Indaiatuba – 216 pontos

3º Campinas – 198 pontos

Itapetininga (8ª Região):

1º Sorocaba – 320 pontos

2º Jundiaí – 198 pontos

3º Itapetininga – 128 pontos