Mais de 30 estações e terminais possuem nomes em homenagem à cultura indígena

Em celebração e homenagem ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado em 09 de agosto, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) separou as estações de trens e os terminais de ônibus de suas empresas vinculadas – CPTM, EFCJ, EMTU e Metrô – que possuem nomes em homenagem à cultura indígena.

A herança indígena está presente em diversos elementos do nosso cotidiano como em comidas e danças. Assim como também está presente nos Transportes Metropolitanos, que fazem parte do dia a dia de milhares de pessoas.

Confira abaixo:

CPTM

Linha 7-Rubi – Botujuru significa “boca do vento”; Jaraguá significa “senhor do vale”; Jundiaí tem origem tupi e significa “rio dos jundiás”; Piqueri significa “rio dos peixes miúdos”; Pirituba significa “muita vegetação de brejo”; Perus significa “à força”.

Linha 10-Turquesa – Utinga significa "rio claro"; Ipiranga significa "rio Vermelho"; Capuava significa "abrigo na roça"; Mauá significa "coisa elevada"; Guapituba significa "rio onde há muito aguapé"; Juventus-Mooca significa "faz casa".

Linha 11-Coral – Mogi das Cruzes é um nome de origem tupi antiga que significa "rio das cobras"; Guaianases em homenagem aos índios Guaianás, pioneiros na região; Poá significa "riacho alto".

Linha 12-Safira – Itaquaquecetuba significa "lugar abundante de taquaras-faca"; Aracaré significa "planta que tem olhos"; Itaim Paulista significa "pedra pequena".

Expresso Turístico – Paranapiacaba significa "lugar onde se vê o mar".

Estrada de Ferro Campos do Jordão – EFCJ

Pindamonhangaba – A estação Pindamonhangaba da Estrada de Ferro tem nome de origem indígena e significa “lugar onde se fazem anzóis”.

EMTU

Estação de Transferência Anhanguera (Região Metropolitana de Campinas) – Anhanguera foi o apelido dado pelos indígenas ao bandeirante paulista, Bartolomeu Bueno da Silva. Na língua tupi significa Diabo Velho.

Estação Itararé do VLT (Baixada Santista) – Itararé em tupi-guarani significa "pedra que o rio cavou".

Itararé em tupi-guarani significa “pedra que o rio cavou”. Estação Paquetá (Baixada Santista)- Nome de uma futura estação da linha 2 do VLT, em construção, Paquetá significa “muitas pacas”, pela junção dos termos paka (paca) e etá (muitos).

Metrô

Linha 1-Azul – O nome da estação Carandiru tem origem tupi-guarani e significa “Recipiente feito de carandá” ou “Abelha da carnaúba”; Portuguesa-Tietê significa “rio verdadeiro”; Tucuruvi tem origem tupi-guarani e o nome quer dizer gafanhotos verdes.

Linha 2- Verde – Alto do Ipiranga significa "Rio Vermelho".

Alto do Ipiranga significa “Rio Vermelho”. Linha 3-Vermelha – Bresser-Mooca é a junção de moo (fazer) e oca (casa) e significa “faz casa”.

Linha 15-Prata – Sapopemba é um nome tupi que significa “raiz angulosa, com protuberâncias”.

A lista de estações e terminais com influência da origem indígena é grande, tem também as que possuem integração entre a CPTM, EMTU e Metrô, como é o caso de Tatuapé, Tamanduateí, Jabaquara e Corinthians-Itaquera.

Tatuapé – A estação faz integração entre as linhas 3-Vermelha, 11-Coral e 12-Safira e seu nome tem como significado “caminho de tatus”.

Tamanduateí – É ponto de conexão entre as linhas 2-Verde e 10-Turquesa e seu nome significa “rio dos tamanduás verdadeiros”.

Jabaquara – O nome do Terminal Metropolitano Jabaquara e da estação que pertence a Linha 1-Azul do Metrô vem do tupi guarani YAB-A-QUAR-A, que significa rocha ou buraco.

Corinthians-Itaquera – A estação é ponto de integração entre as linhas 3-Vermelha e 11-Coral e significa “a pedra dormente/pedra que dorme”.