Mais de 3 toneladas de maconha são apreendidas em ação das Polícias Civil e Militar

Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, nesta segunda-feira (8), resultou na apreensão de mais de três toneladas de maconha na rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro, altura do quilômetro 148, em Taciba, no interior de São Paulo. A droga estava escondida em um fundo falso e na carroceria de um caminhão.

O flagrante aconteceu após um trabalho de investigação da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) da região de Presidente Prudente. As informações de inteligência permitiram a identificação e a localização do veículo.

Para prestar apoio na abordagem, a Polícia Civil acionou policiais militares rodoviários. O motorista do caminhão, de 39 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaceu detido à disposição da Justiça.

Diversos tijolos de maconha, divididos em fardos, foram encontrados no veículo, totalizando mais de 3,3 toneladas da droga. Todo o entorpecente foi apreendido para perícia, bem como um celular e mais de R$ 1 mil.

O caso está sendo registrado na 2ª Dise/Deic de Presidente Prudente.