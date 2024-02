Mais de 3 milhões de veículos passaram pelas rodovias concedidas do Estado durante o Carnaval

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo registrou, até o meio dia de hoje (14), tráfego de mais de 3 milhões de veículos nas principais rodovias concedidas de acesso e saída da capital paulista durante o Carnaval. O balanço inclui os sistemas Anchieta (SP-150) – Imigrantes (SP-160), Anhanguera (SP-330) – Bandeirantes (SP-348) e Castello Branco (SP-280) – Raposo Tavares (SP 270), além do corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto (SP-070) e dos trechos Sul, Oeste e Leste do Rodoanel.

“Para garantir a segurança de todos os usuários, a ARTESP e as concessionárias trabalham em conjunto para realizar uma operação eficaz nos atendimentos a todos, sejam diretamente nas estradas ou nos SAUs”, explica Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.

O monitoramento de toda a operação nas rodovias sob concessão foi realizado a partir do Centro de Controle de Informações (CCI) da agência, de onde é possível acompanhar o tráfego em tempo real, por meio de câmeras (CFTVs), aplicativos de mensagens e redes sociais.

As concessionárias, sob supervisão da ARTESP, tiveram reforços no atendimento operacional, onde os usuários puderam contar com mais guinchos, ambulâncias, veículos de vistoria de tráfego, entre outros, à sua disposição.

ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS

Durante o feriado de Carnaval, foram realizados em toda a extensão da malha concedida do Estado, 4.840 atendimentos de socorro mecânico, 4.683 serviços com guincho e 832 atendimentos pré-hospitalares, nos 11,1 mil quilômetros de extensão da malha concedida do Estado.