Mais de 3 mil mulheres participam de caminhada em apoio a Marcelo Lima

Mais de 3 mil mulheres participaram, neste domingo (1º), de uma caminhada em apoio a Marcelo Lima, candidato a prefeito pelo Podemos, no Centro de São Bernardo do Campo. O evento contou com a presença da Sargento Jessica Cormick, vice na chapa, além de Zana Lima, Gabriele Lima e Dona Cida Lima, esposa, filha e mãe do candidato, respectivamente. Marcelo recepcionou a mobilização em seu comitê central e reafirmou seu compromisso com as mulheres em seu plano de governo.

“Vamos implementar um hospital infantil e creches noturnas. Também vamos municipalizar o ensino do sexto ao nono ano, oferecer aulas de inglês, robótica e tecnologia. Nossa prioridade é garantir que as professoras e profissionais da educação tenham um salário equiparado ao da capital, além de investir em políticas públicas de saúde para a mulher, focando na prevenção e no tratamento”, afirmou o candidato.

A caminhada percorreu a Rua Marechal Deodoro, principal via comercial de São Bernardo, até o comitê central do candidato, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Ao final do trajeto, Marcelo agradeceu a presença de todas as participantes, que se divertiram ao som dos jingles da campanha e de uma aula de zumba ao longo do percurso.

O candidato também destacou o papel significativo que Zana Lima tem desempenhado em sua campanha: “Ela é uma mulher guerreira, de fibra, trabalhadora e dedicada. Ela se descobriu na política e na mobilização, e estou surpreso com mais essa qualidade dela. Juntos, vamos trabalhar para o povo. Eu, você [Zana], nossa família, nosso time, todos nós vamos fazer isso juntos”, finalizou Marcelo sobre a esposa.

Zana Lima, uma das idealizadoras da caminhada, comentou sobre o propósito do evento: “A onda roxa só cresce em São Bernardo”, disse a esposa de Marcelo, referindo-se à cor usada na campanha. “Fico muito feliz em ver milhares de mulheres unidas aqui nesta manhã por um único propósito: o melhor para a cidade. Marcelo representa experiência e trabalho que geram resultados.”