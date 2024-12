Mais de 27 bairros do Rio enfrentam escassez de água

A concessionária Águas do Rio informou, nesta segunda-feira (2), que dificuldades no restabelecimento do fornecimento de água em determinados bairros do Rio de Janeiro decorrem de múltiplos incidentes na rede de distribuição que exigiram intervenções técnicas. Ao todo, 27 localidades foram impactadas por problemas na oferta de água. A empresa é responsável pela gestão hídrica nas regiões centrais, além das zonas Sul e Norte da capital fluminense e em dez municípios da Baixada Fluminense.

Entre os bairros afetados estão: Andaraí, Bairro de Fátima, Botafogo, Catete, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Cosme Velho, Estácio, Flamengo, Gamboa, Glória, Grajaú, Lapa, Laranjeiras, Leme, Maracanã, Praça da Bandeira, Rio Comprido, Tijuca, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão, Saúde, Urca, Vasco da Gama e Vila Isabel.

Na Zona Portuária, um vazamento significativo foi identificado na Avenida Rodrigues Alves próximo à Rua Cordeiro da Graça. Para a realização dos reparos necessários foi preciso acionar a empresa de energia Light devido à presença de cabos elétricos no local. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final da noite desta segunda-feira.

Em Botafogo, equipes estão mobilizadas para solucionar dois vazamentos: um na rede que abastece a parte inferior do Morro Dona Marta e outro na Avenida Lauro Sodré com a Rua General Góis Monteiro. Bairros como Leme e Urca também enfrentam interrupções no abastecimento. Estima-se que as obras sejam finalizadas ainda hoje.

Na Zona Norte do Rio, técnicos trabalharam no domingo (1) para corrigir um vazamento na Rua Goiás. O abastecimento nos bairros de Piedade, Encantado e Quintino Bocaiúva sofreu impactos em decorrência deste problema.

Recentemente, essas regiões já haviam experimentado interrupções devido a um vazamento ocorrido na Avenida Francisco Bicalho durante manutenção no sistema Guandu. Anteriormente, o prazo estipulado para normalização era até 12h do domingo.

Águas do Rio esclareceu que o reestabelecimento completo do serviço nas áreas afetadas ocorrerá gradualmente em até 72 horas após os reparos. Contudo, a regularização pode demorar mais em locais elevados ou nos trechos finais das redes de distribuição.