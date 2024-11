Mais de 250 pessoas se reuniram para Aulão de Dança pelo Novembro Azul

Com o intuito de conscientizar sobre a importância da saúde masculina e reforçar a prevenção contra o câncer de próstata, a Prefeitura de Ribeirão Pires, através da Secretaria de Esporte e Lazer, promoveu nesta quarta-feira (13) uma aula especial em homenagem ao Novembro Azul. O evento, realizado no complexo multicultural da cidade, reuniu mais de 250 pessoas, que, mesmo enfrentando a chuva e o frio, demonstraram apoio à causa e compareceram em grande número.

Durante a atividade, as alunas e alunos vestiram azul ou trajes que remetiam ao universo masculino para enfatizar a mensagem de prevenção e cuidado com a saúde dos homens.

A sessão foi conduzida pelas experientes professoras Mônica de Jesus e Jordana Andrade, e contou com a participação especial da professora convidada Heloísa Silva. As três profissionais animaram o evento com uma seleção musical composta exclusivamente por cantores masculinos, criando um ambiente de festa e conscientização.

A aula especial também serviu como uma forma de incentivar a prática de atividade física, que desempenha um papel vital na prevenção de várias doenças, incluindo o câncer. A Prefeitura busca, por meio de eventos como esse, promover a saúde integral e estimular a participação ativa da população em iniciativas que envolvem lazer, bem-estar e conscientização.