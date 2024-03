Mais de 2,5 milhões de veículos devem circular nas rodovias concedidas durante o feriado de Páscoa

Entre os dias 29 e 31, feriado prolongado de Páscoa, mais de 2,5 milhões de veículos devem sair da capital paulista pelas principais rodovias concedidas do Estado. Para garantir a segurança nas vias, a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) contará com reforços operacionais das concessionárias.

“A expectativa para este feriado é um aumento do fluxo de veículos nas rodovias, tanto de turistas como de romeiros. Por isso, a Agência e as concessionárias vão disponibilizar sistemas de atendimento e reforçar as operações, para garantir o máximo de conforto e segurança aos usuários”, informa Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

Monitoramento e atendimento

Os Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias vão contar com reforço do monitoramento e operação dos equipamentos para inspeção do tráfego e apoio aos usuários, como câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis, além de call boxes (telefones de emergência), pontos de wi-fi, estações meteorológicas e contadores veiculares (SATs). Também haverá reforço nos serviços de atendimento médico (ambulâncias), mecânico (guinchos leves e pesados), inspeção de tráfego, caminhões-pipa e resgate de animais.

As rodovias concedidas do Estado possuem uma rede de mais de 220 ambulâncias, 280 guinchos e 200 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) nas rodovias. As equipes de colaboradores das praças de pedágio também serão ampliadas para agilizar o atendimento. Sempre que necessário, será implantada a operação papa-fila, com a cobrança diretamente nos veículos, a fim de ampliar o atendimento e evitar ou reduzir a formação de filas.

A comunicação com os motoristas será intensificada por meio de faixas, folhetos e ações de segurança viária nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) e abordará temas como os riscos de dirigir alcoolizado e de não respeitar os limites de velocidade, assim como a importância do uso do cinto de segurança, da manutenção veicular e dicas sobre travessia segura para pedestres.

Litoral

Cerca de 250 mil veículos devem utilizar as rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160), em direção às praias da Baixada Santista. A previsão indica que o fluxo de veículos se intensificará a partir de quinta-feira (28), das 14h à meia-noite, sexta (30), da meia-noite às 02h e das 09h às 13h quando está programada a implantação da Operação Descida 7×3. Para o deslocamento de volta à capital é esperado tráfego intenso no domingo (31), das 16h à meia durante a execução programada da Operação Subida (2×8).

A Rodovia dos Tamoios (SP-099), importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, a expectativa é de que circulem 118 mil veículos neste feriado de Páscoa. Durante o período, as obras no Contorno Norte ficarão suspensas e o trecho estará totalmente liberado ao usuário. O tráfego deverá ficar intenso na quinta-feira (28) à tarde e sexta-feira (29) de manhã, em direção ao litoral, e no domingo (31) à tarde, em direção a São José dos Campos.

Capital e interior

A expectativa é que pelo Corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto (SP-070), administrado pela Ecopistas, mais de 465 mil veículos, entre quinta-feira (28) e domingo (31), passem pelas rodovias nos dois sentidos. O movimento intensificará das 8h de quinta-feira (28), até a 1h de sexta-feira (29). Ainda na sexta-feira, o tráfego volta a se intensificar das 6h às 14h. Já no retorno, o fluxo de veículos deve aumentar no domingo (31), das 10h às 23h.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela CCR AutoBan, é estimado cerca de 470 mil carros durante todo o período, com horários de maior movimento previstos, das 9h às 14h de sexta-feira (29) e das 12h às 21h, de domingo (31). Durante o feriado, a Operação Caminhão estará em vigor, direcionando os veículos que se destinam à capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) para a Via Anhanguera (SP-330). A ação ocorrerá no trecho do km 48 ao km 23, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes, visando melhorar a distribuição do tráfego.

O Sistema Castello-Raposo, administrado pela CCR ViaOeste, espera receber aproximadamente 375 mil veículos entre saída e chegada à Capital durante o feriado de Páscoa. O movimento se intensifica das 17h às 19h de quinta-feira (28), das 09 às 11h de sexta-feira (29). E durante o retorno, o fluxo de veículos deve aumentar no domingo (31) das 19h às 19h.

Rodoanel

Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel, operados pela concessionária SPMar, estima-se a circulação de aproximadamente 292 mil veículos neste feriado. O trecho Oeste, administrado pela CCR RodoAnel, estima receber 553 mil veículos.

Emergências – Confira aqui os telefones de emergência das concessionárias que administram a malha rodoviária paulista.