Mais de 2,4 milhões de famílias de SP recebem o Bolsa Família a partir desta segunda

Um total de 2.446.993 famílias de todos os 645 municípios de São Paulo recebem, a partir desta segunda-feira, 20 de janeiro, os pagamentos do Bolsa Família. O investimento do Governo Federal neste mês supera R$ 1,62 bilhão no estado, o que assegura um valor médio de benefício de R$ 665,64 aos contemplados.

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa em 2023, mais de 1,22 milhão de crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância no estado, um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento específico neste público é de R$ 169,1 milhões.

Cronograma de pagamento do Bolsa Família em janeiro de 2025/Divulgação

O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50. Eles chegam a mais de 1,8 milhão de crianças e adolescentes de sete a 18 anos, 123,8 mil gestantes e 37,9 mil nutrizes em São Paulo. Para esses repasses, o investimento federal supera R$ 91,9 milhões.

Em janeiro, o Bolsa Família alcança, em seu grupo prioritário, 101,1 mil famílias em situação de rua, 2,9 mil de indígenas, 1,3 mil de quilombolas e 1,5 mil famílias com crianças em situação de trabalho infantil em São Paulo. O programa ampara ainda 5.811 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 73,1 mil de catadores de material reciclável.

Com 674.520 famílias contempladas, a capital São Paulo é a cidade com maior número de beneficiários do Bolsa Família no estado neste mês. Na sequência dos cinco municípios com maior número de famílias atendidas no estado estão Guarulhos (107.386), Campinas (57.757), Osasco (42.567) e São Bernardo do Campo (40.489).

Cidade com 8.109 habitantes e 262 famílias atendidas, Vista Alegre do Alto é o município paulista com maior valor médio em janeiro: R$ 728,33. Em seguida aparecem União Paulista (R$ 724,86), Santo Antônio do Jardim (R$ 718,31), Vargem Grande do Sul (R$ 715,81) e Guzolândia (R$ 712,56).

VALOR MÉDIO — No recorte por valor médio de repasse, o município de Uiramutã, em Roraima, com 2.276 famílias atendidas, é o que tem o maior registro: R$ 1.020. Na sequência aparecem Campinápolis (MT), com R$ 920, Santo Antônio do Icá (AM), com R$ 894, Jordão (AC), com R$ 884 e Santa Rosa do Purus (AC), com R$ 883.

UNIFICADO — Em 649 municípios brasileiros, o pagamento do Bolsa Família em janeiro será unificado nesta segunda-feira. São municípios incluídos nas ações de enfrentamento a desastres, motivadas tanto por efeitos de enchentes e inundações quanto por seca e estiagem. A lista inclui os 62 municípios do Amazonas, os 497 do Rio Grande do Sul e os 52 de Rondônia.

FAMÍLIAS ATENDIDAS — Na divisão por estados, a Bahia concentra o maior número de famílias atendidas em janeiro de 2025. São 2,46 milhões, a partir de um investimento federal de R$ 1,6 bilhão. Na sequência aparecem São Paulo (2,44 milhões de famílias), Rio de Janeiro (1,58 milhão), Pernambuco (1,57 milhão) e Ceará (1,45 milhão).

PÚBLICO PRIORITÁRIO — Como de praxe no Bolsa Família, 83% dos responsáveis familiares dos beneficiários em janeiro são mulheres. No público prioritário do programa, há 239 mil famílias com pessoas indígenas, 277 mil com quilombolas, 378 mil são famílias com pessoas catadoras de material reciclável. Outras 236 mil famílias são pessoas em situação de rua.

ELEIÇÕES — Seguindo regras previstas para acesso ao programa de transferência de renda, o primeiro pagamento de 2025 do Bolsa Família retirou da lista de contemplados 1.199 candidatos eleitos nas eleições municipais de 2024. A instrução normativa foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, 17 de janeiro.

REGIÕES — Na divisão por regiões, a maior quantidade de famílias contempladas está no Nordeste, com 9,3 milhões, a partir de um repasse de R$ 6,2 bilhões e R$ 671 de valor médio. Em seguida aparecem a região Sudeste, com 5,9 milhões de beneficiários, a Norte (2,6 milhões), Sul (1,4 milhão) e Centro-Oeste (1,1 milhão).