Mais de 22 milhões de passageiros já foram transportados com Tarifa Zero em São Caetano

O Programa Tarifa Zero, que estabeleceu a gratuidade no transporte público municipal de São Caetano do Sul, já transportou mais de 22 milhões de passageiros desde novembro de 2023, quando foi implantado pelo prefeito José Auricchio Júnior.

Neste período, o Tarifa Zero consolidou-se, inclusive, como indutor do crescimento econômico local, com estabelecimentos comerciais localizados onde há circulação de ônibus tendo um incremento de faturamento de até 40%. “Isso comprova que o dinheiro economizado na tarifa está sendo injetado no comércio local. É mais gente circulando e mais gente consumindo, fazendo a roda da economia girar”, ressalta Auricchio.

Além disso, o Tarifa Zero traz benefícios sociais, já que a gratuidade beneficia a todos, e também ambientais, com a redução da quantidade de carros nas ruas e, consequentemente, da poluição.

A Prefeitura e a VIPE (Viação Padre Eustáquio) têm feito ajustes permanentemente na operação. Em 2024 foram adquiridos 24 veículos, sendo 15 novos e nove usados.

A frota total conta com 63 ônibus, sendo seis reservas. Todos os ônibus contam com 100% de acessibilidade para passageiros, monitoramento GPS (APP Cittamobi) e Wi-Fi. A frota está em acordo com o Despoluir, programa ambiental do transporte da CNT (Confederação Nacional do Transporte), que tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores do setor, engajando-os em atividades socioambientais.

APROVAÇÃO POPULAR

Morador do Bairro São José, o auxiliar de professor de tênis José Vinicius Henrique Gomes de Araújo (19 anos) usa o transporte público para chegar ao trabalho. “Todas as prefeituras do País deveriam seguir este programa de São Caetano, que ajuda muito no orçamento familiar. É um dinheiro que, ao invés de gastarmos com transporte, podemos usar com outras coisas que estamos precisando, ou, até mesmo, poupar. É sensacional.”