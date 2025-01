Mais de 2,1 mil vagas de emprego disponíveis em Mogi, Suzano e outras cidades

O Alto Tietê, região metropolitana de São Paulo, disponibiliza atualmente um total de 2.167 oportunidades de emprego. As vagas estão distribuídas entre cinco municípios: Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Santa Isabel, refletindo uma resposta positiva às necessidades do mercado local.

Na cidade de Mogi das Cruzes, são oferecidas 906 vagas, e os interessados podem se inscrever através da plataforma Mogi Conecta. Para mais informações, o contato pode ser feito pelos números 4699-1900, 4699-2784 ou 4798-6315.

As oportunidades em Mogi incluem posições como:

Saladeiro – 2 vagas

Cozinheiro geral – 5 vagas

Piscineiro – 2 vagas

Vendedor interno – 9 vagas

Técnico mecânico – 1 vaga

Operador de teleatendimento – 100 vagas

Auxiliar de produção – 227 vagas

Estágio em serviço social – 1 vaga

Em Suzano, a unidade do programa Mais Emprego apresenta um total de 1.059 vagas. Os candidatos devem realizar o cadastro no site do programa e seguir as instruções disponíveis. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (11) 4745-2264. A unidade central está localizada na Avenida Paulo Portela, 210.

Algumas das ofertas em Suzano incluem:

Operador de teleatendimento ativo – 51 vagas

Auxiliar de armazenamento – 12 vagas

Abastecedor de linha de produção – 14 vagas

Cozinheiro de restaurante – 5 vagas

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) também estão atuando na região, com um total de 202 vagas disponíveis nas cidades de Santa Isabel, Poá e Ferraz de Vasconcelos. Para se candidatar, os interessados devem comparecer às unidades do PAT.

As localidades dos PATs são:

Santa Isabel: Praça da Bandeira, 56, Centro

Praça da Bandeira, 56, Centro Ferraz de Vasconcelos: Rua Américo Trufelli, 60, Parque Dourado

Rua Américo Trufelli, 60, Parque Dourado Poá: Rua 26 De Março, 72, Centro

Dentre as vagas disponíveis nos PATs estão:

Motorista de ônibus urbano – 10 vagas em Santa Isabel

Faxineiro – 16 vagas em Ferraz de Vasconcelos

Garçom – 3 vagas em Poá

A diversidade das oportunidades reflete um panorama otimista para o mercado de trabalho na região do Alto Tietê. Com uma ampla gama de setores representados, tanto os empregadores quanto os candidatos têm a chance de se beneficiar deste cenário.