Mais de 200 pessoas participam da 2ª edição do “Empoderando Mulheres” em Diadema

A segunda edição do programa “Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras” foi realizada, no último sábado (9), no bairro Casa Grande, em Diadema. A Coordenadoria de Políticas para Mulheres, em parceria com todas as Secretarias do município, ofereceu orientações em saúde, atendimento com os alunos da Fundação Florestan Fernandes da área de estética, atualização do calendário de vacinas e nutrição para cerca de 250 pessoas. A apresentação cultural ficou por conta da Coletiva Minas da Resistência.

Os serviços de saúde se destacaram, com mais de 44 doses de vacinas aplicadas e atendimento a mais de 70 cidadãos receberam orientações diversas sobre o tema. A atividade foi a segunda de uma sequência de quatro eventos que serão realizados todos os sábados de março, em celebração ao Dia Internacional de Mulher. Segundo a coordenadora de Políticas para as Mulheres de Diadema, Sheila Onório, o segundo final de semana do evento foi um sucesso.

“Prestamos auxílio a mais de 250 pessoas, sem contar os 280 materiais que foram entregues nos serviços de orientação para a população”, afirmou Sheila. “Muitas pessoas que não têm acesso aos atendimentos básicos durante a semana saíram felizes de ter uma ação para instruí-las”, completou. O prefeito José de Filippi Júnior e a presidenta do Fundo Social de Solidariedade Inês Maria compareceram ao evento.

Foco na saúde

Segundo a enfermeira responsável pela da sala de vacina da UBS Conceição, Carmen do Nascimento Viveiros, o setor da vacina foi o mais visitado. “Tivemos 44 doses das vacinas de HPV, Dupla Adulto (D.A), Hepatite, ACWY (Meningite) e bivalente contra a COVID-19 aplicadas”, relatou. “Outros 75 munícipes também passaram pela auriculoterapia, auxiliando a identificar sinais de surdez precoce ou avançada”, finalizou.

A programação segue aos sábados, até o dia 23 de março. Confira os endereços em https://portal.diadema.sp.gov.br/cultura-prestacao-de-servicos-e-lazer-marcam-mes-da-mulher/