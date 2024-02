Mais de 200 indústrias apresentam novidades da linha 2024 na Yes Móvel Show

Móveis funcionais e modernos, eletrodomésticos com tecnologia de ponta que facilitam o dia a dia, colchões com atributos para trazer cada vez mais conforto para o consumidor. Essas são algumas apostas das mais de 200 indústrias que apresentam seus lançamentos e tendências da linha 2024 na Yes Móvel Show São Paulo. Considerado a principal do varejo de móveis, eletros e colchões no Brasil, a feira será realizada entre os próximos dias 05 e 07, no São Paulo Expo.

Em uma área de 30 mil metros quadrados, serão milhares de produtos em exposição, com condições e descontos especiais para fechamento de negócios com os lojistas do setor – que virão de várias partes do país e da América Latina em busca de novidades para seu consumidor final.

A indústria expositora Tebarrot do Brasil está com as expectativas em alta para o fechamento de negócios na Yes Móvel Show São Paulo e, para isso, preparou lançamentos exclusivos da linha 2024. Entre as apostas, está a mesa de jantar Detroit, confeccionada em eucalipto/MDF, unindo elegância, design atemporal e funcionalidade. Compondo com a mesa, estão as cadeiras de jantar Detroit, estofada e com base em eucalipto, com conforto e durabilidade garantidos; e o home Detroit, que será apresentado em uma nova opção de cor Gianduia.

Veterana nos eventos realizados pela Yes, a Cimol também prepara lançamentos e condições especiais para o fechamento de negócios na Yes Móvel Show São Paulo. “Sempre vamos com expectativas altas para todos os eventos que participamos, pois vamos preparados para atender as demandas e necessidades dos clientes”, destacou o diretor comercial Vitor Guidini.

A indústria aposta em três modelos de mesas para a linha 2024: Louise, Ester e Valentina, com diversas opções de tamanhos e tampos. Além disso, são dois novos modelos de buffet Isa (com e sem tela); e as cadeiras da linha Wood, fabricadas em madeira e com um sistema de montagem mais fácil e inovador.

Na linha de eletrodomésticos, a aposta da Wanke é a lavadora premium de 20kg, que tem potência e capacidade para lavar até as maiores peças de roupas, proporcionando um dia a dia mais prático e tranquilo para o consumidor final. “É nosso primeiro evento com a Yes em São Paulo e as expectativas são as melhores possíveis. Entendemos que a feira tem potencial de reunir os principais varejistas de Norte a Sul do país, o que nos possibilita estreitar o relacionamento e fechar grandes parcerias”, destacou Deiviane Bachmann, supervisora de Televendas.

Já a Mallory aproveita a Yes Móvel Show São Paulo para dar início às comemorações dos seus 50 anos, com seis lançamentos exclusivos para a feira. Destaque para as novas fritadeiras Cook Glass e Turbo Cook, que combinam sofisticação, design arrojado, potência e tecnologia. Também serão apresentados o mixer e processador sem fio Multi Free, o ventilador Smart Control Mallory, a Pipoqueira Stitch e a sanduicheira Empire Plates Star Wars.

O Grupo Castor prepara estratégias para se destacar durante a Yes Móvel Show São Paulo, focando em demonstrações interativas, atendimento personalizado e ofertas exclusivas. Serão três inovações exclusivas na linha de colchões: o Kingdom Aloe Vera New, com tecnologia europeia de agulhamento interno, tecido tratado com Aloe Vera e benefícios regeneradores e anti-inflamatórios.

Além disso, a Castor também apresenta o Pillow Top Niponpedic, com magnetismo para melhoria da circulação sanguínea e antialérgico; e o Pillow Top Vitagel, desenvolvido especialmente para os climas brasileiros, combatendo o calor noturno. “Participar da Yes SP é uma oportunidade única para destacar a inovação, qualidade e compromisso da Castor com o conforto e a satisfação dos nossos clientes”, ressaltou o CEO Helio Antonio Silva.

Confira algumas novidades dos expositores da Yes Móvel Show São Paulo:

TK3-TRACK

Participando pela primeira vez da Yes Móvel Show São Paulo, a TK3-TRACK está otimista para o evento e apresenta os novos modelos de bicicletas: Aro 16 Dino neon; Aro 20 cross e Aro 24 moby.

Martins Estofados

A Martins Estofados aposta em três lançamentos da linha 2024: o retrátil M-185, um sofá reclinável confortável e com design em manta cascata; o living M-189, uma peça fixa e moderna para quem busca um sofá para ambiente decorativo; e a chaise M-189, que une a praticidade do assento solto com o conforto da espuma soft.

Indekes

No espaço da indústria expositora Indekes, as novidades são as cozinhas Vicenza e Monza, além dos kits cozinhas – todos pensados para facilitar o dia a dia do consumidor final, com elegância e design inovador.

QMovi

Parceira de longa data da empresa organizadora Yes, a QMovi acredita que o padrão de eventos e a localização privilegiada farão a diferença na Yes Móvel Show São Paulo. Entre as novidades para 2024, estão as linhas infantis Fantasia e Q Encanto Slim, além do livreiro Retrô.

Molufan

Após o sucesso da participação em 2023, a Molufan retorna a Yes Móvel Show São Paulo apostando em duas grandes novidades da linha 2024: o sofá Buagatti, que reúne beleza e conforto, com pés em madeira e design moderno; e a poltrona Maly, com design redondo e funcionalidade giratória, detalhes em couro sintético e três almofadas.

Perfan

Na Perfan, os lançamentos da linha 2024 são a cabeceira Belle, descrita como uma verdadeira obra de arte em design e sofisticação, com estilo único e detalhes em madeira; e a cabeceira Delta, com detalhes em linhas centrais, design minimalista e uma variedade de cores para escolha do consumidor final.

Casa D

Três lançamentos novos e exclusivos estarão no espaço da Casa D durante a Yes Móvel Show São Paulo. O rack e painel Monaco, com linhas orgânicas e finas, foi projetado para ambientes amplos e elegantes, equipado com LED’s e detalhes frisados. Outra novidade é o cantinho do café Lizz, ideal para o momento de bate-papo e lazer, com linhas arredondadas, gavetas e prateleiras internas. Ainda na linha Lizz, destaque para o aparador, que reúne atributos como bom gosto, requinte e pés de madeira maciça.

O evento

A Yes Móvel Show São Paulo reúne mais de 200 indústrias de móveis, eletros, colchões, decoração, cama, mesa e banho entre os próximos dias 05 e 07 de março, no São Paulo Expo. Serão mais de 30 mil metros quadrados de área expositiva, com arena exclusiva de palestras com conteúdos do setor. O acesso ao evento é exclusivo para lojistas do setor, mediante apresentação de CNPJ no credenciamento. Mais informações no site: www.yesmovelshow.com.br.

3ª Yes Móvel Show São Paulo

Data: 05, 06 e 07 de março

Horário: 11h às 20h

Local: São Paulo Expo, São Paulo (SP)

Realização: Yes Eventos

Parceiros: Blu, Móbile, Móveis de Valor, Power KR e Tabone

Filiação: Ubrafe

Informações: www.yesmovelshow.com.br