Mais de 200 fantasias caipiras divertem o ArraiAu Pet em Santo André

Junho é tempo de festa junina e também o mês em que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para celebrar as duas datas, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Santo André realizou neste domingo (9) a segunda edição do ArraiAu Pet, no Parque Celso Daniel. Cerca de 200 pets e 500 pessoas participaram das ações.

O evento contou com especialistas que promoveram orientações aos tutores sobre a saúde animal, a alimentação adequada e o bem-estar dos pets. Na ocasião também foram alertados sobre maus tratos e abandono e os cães puderam receber aplicação de medicamento contra pulgas, carrapatos e parasitas.

Além da interação, os participantes puderam se divertir na cãominhada, nos sorteios de brindes ofertados pelos apoiadores e no concurso de fantasia.

Dos cerca de 200 cães com vestimentas caipiras, aproximadamente 40 participaram do concurso. Os três mais originais e criativos foram agraciados com prêmios ofertados pelos apoiadores.

Alex Cavanha/PSA Alex Cavanha/PSA Alex Cavanha/PSA

O primeiro lugar ficou com a fantasia Amarok Azul. Um carro produzido com materiais recicláveis pela psicóloga Mara Gimenez e o marido Gabriel Debones, moradores da Vila Scarpelli, em Santo André. O casal possui sete cães, mas somente três desfilaram no carro: Iago, o Agroboy, um Jack Russell de 2,5 anos; Júlia, a Caipira, uma Yorkshire de sete anos; e Manu, a Princesa do Milho, uma maltês de seis anos.

O segundo colocado foi uma dupla de buldogues machos, Ozzi e Tommy. Os dois se apresentaram como “Solteiros de São João”. Os cães pertencem à advogada Cris Tourinho, do Parque São Vicente, em Mauá, que confessou que arrumou os pets com fantasias improvisadas, confeccionadas momentos antes do concurso.

E na terceira posição ficou a noivinha Maria Alice, da tutora Lenise Canova, moradora do centro de Santo André. A pequena shih-tzu de oito meses usou o vestido de noiva do casamento do neto de Lenise, levemente adaptada com detalhe caipira. A cachorrinha está acostumada a vencer concursos, já que recentemente foi a vencedora de fantasias carnavalescas do Esporte Clube Santo André, quando se apresentou de marinheira.

O ArraiAu Pet teve o apoio da Avante, Avicultura Artísia, Bioma Veterinária, Everly Friendly, Dr. Hato Hospital Veterinário, FarmaBichos, Lapavet – Centro de Diagnóstico Veterinário, Ossel Pet, Weasy e WS Pets.