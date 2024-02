Mais de 20 são presos com celulares furtados em blocos de carnaval de SP

A polícia prendeu 23 pessoas por roubo e furto de celulares no primeiro fim de semana de carnaval em São Paulo.

No sábado (3), primeiro dia de festa, 70 celulares foram furtados e dez roubos foram registrados. No domingo (4), foram 61 furtos e cinco roubos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública.

Ao todo, 83 celulares e 146 cartões de banco foram recuperados.

A polícia prendeu 23 pessoas que estavam infiltradas entre os foliões. Um menor também foi apreendido.

Uma das estratégias da polícia foi o uso de agentes disfarçados nos blocos para monitorar suspeitos. Pelo menos 180 bloquinhos desfilaram nas ruas de São Paulo neste fim de semana.

“As quadrilhas são organizadas, inclusive, com a divisão de tarefas para dificultar a identificação dos suspeitos. No entanto, agimos com antecedência e conseguimos detectar a movimentação desses grupos”, disse Delegada Fernanda Herbella.