Mais de 168 mil passageiros movimentaram os aeroportos regionais em janeiro

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais, informa que durante o mês de janeiro, a aviação comercial regional movimentou 168,5 mil passageiros em nove terminais. O número de embarques fechou em 81,7 mil, o de desembarques em 83,5 mil e o de conexões em 553.

As concessionárias VOA SP, Aeroportos Paulistas (ASP) e VOA SE, responsáveis pela operação dos 27 aeroportos regionais, somaram em janeiro o total de 192 toneladas de cargas.

Esse número resulta no volume que foi transportado em 16 aeroportos estaduais, com destaque para o Aeroporto de São José do Rio Preto (ASP), 66 toneladas; o Aeroporto Estadual Doutor Leite Lopes, em Ribeirão Preto (VOA SE), com 51 toneladas; e o Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí (VOA SP), que transportou 12 toneladas.

VOA SP

A VOA SP, concessionária responsável por cinco aeroportos em todo o estado de São Paulo, foca em criar negócios em seus sítios aeroportuários regionais. Por isso, seu destaque é no transporte aéreo de cargas.

Em janeiro, a concessionária somou mais de 24,8 toneladas em cargas transportadas nos seguintes aeroportos: Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí (12 toneladas); Dr. Antônio Ribeiro Nogueira, em Itanhaém (4,3 toneladas); Campos dos Amarais, em Campinas (3,8 toneladas); Arthur Siqueira, em Bragança Paulista (3,3 toneladas) e Gastão Madeira, em Ubatuba (1,3 tonelada).

VOA SE

A VOA SE, concessionária que administra 11 aeroportos em todo o estado de São Paulo, registrou 60,3 mil passageiros em quatro aeroportos regionais, são eles: Ribeirão Preto (52 mil); Bauru/Arealva (6,4 mil); Marília (1,4 mil) e Araraquara (401).

No primeiro mês do ano, a concessionária teve mais de 28 mil embarques e 29,9 mil desembarques de passageiros nos quatro aeroportos citados, sendo que os números de embarques foram: Ribeirão Preto (24,8 mil); Bauru/Arealva (3 mil); Marília (779) e Araraquara (165).

Aeroportos Paulistas (ASP)

Responsável pelos serviços de ampliação, manutenção e operação de 11 complexos aeroportuários do estado, a concessionária Aeroportos Paulistas (ASP) obteve movimentação de mais de 108 mil passageiros em janeiro.

Os aeroportos com mais fluxo de passageiros foram o Aeroporto de São José do Rio Preto (71,9 mil); Aeroporto Estadual Adhemar de Barros, em Presidente Prudente (30 mil); Aeroporto de Araçatuba (5,9 mil) e o Aeroporto Estadual Chafei Amsei, em Barretos (63).