Mais de 1,5 tonelada de maconha é apreendida em van no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 1,5 tonelada de maconha em uma van na rodovia Assis Chateaubriand, em Pirapozinho, no interior de São Paulo. A ação aconteceu nesta quinta-feira (25), durante a Operação Impacto. Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante.

As equipes estavam em patrulhamento quando deram sinal de parada ao veículo para realizar a fiscalização. O motorista não obedeceu, dando início ao acompanhamento.

Em determinado momento, o condutor e o passageiro tentaram fugir a pé. Os policiais conseguiram alcançar e deter o motorista em uma área de mata.

Durante a vistoria no veículo, foram encontrados 1,7 mil tijolos de drogas dentro do compartimento de carga, que totalizaram pouco mais de 1,5 tonelada.

Essa é a décima vez no mês que as Polícias Militar e Civil do estado de São Paulo apreendem mais de 1 tonelada de drogas em uma ocorrência. Ao todo, as apreensões passam de 20,2 toneladas.

O motorista foi conduzido ao plantão policial de Pirapozinho, onde permaneceu preso. O caso foi registrado como tráfico de drogas.