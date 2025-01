Mais de 15 mil alunos voltam às aulas usando transporte escolar em São Bernardo

Em mais uma medida de preparação da rede de Educação de São Bernardo, profissionais da Diastur, empresa terceirizada responsável pelo serviço de transporte escolar na cidade, se reuniram nesta quarta-feira (29/1) para o planejamento de retorno ao ano letivo de 2025, marcado para o dia 6 de fevereiro. O prefeito Marcelo Lima e a primeira-dama Zana Lima marcaram presença no encontro, que ocorreu no auditório do Teatro Inezita Barroso, no bairro Santa Terezinha. O município atende 15.594 alunos pelo sistema, matriculados entre as 220 unidades escolares.

Entre motoristas e monitores, o sistema tem 820 profissionais em atuação em São Bernardo. O serviço conta com uma frota total de 400 vans, sendo que 21 veículos escolares são adaptados para estudantes cadeirantes.

O chefe do Executivo municipal conversou com os profissionais do setor e pontuou sobre a responsabilidade de cada um em transportar e cuidar das crianças e adolescentes no trajeto às escolas e retorno para as residências. “A responsabilidade de transportar os filhos de outras pessoas às escolas é muito grande. E os alunos iniciarem o dia escolar no horário, tranquilos e seguros, é essencial para o bom desempenho de cada um. Por isso, o trabalho de vocês é primordial. O transporte escolar faz um elo importante com a Educação, para que os bons resultados venham”, concluiu o prefeito Marcelo Lima, destacando a importância do serviço à Educação do município.

O secretário da Educação de São Bernardo, Júlio Cesar da Costa, a secretária adjunta da pasta, Jussara Bezerra, e a presidente da Diastur, Milena Braga Romano, também participaram da reunião. Durante o evento, o secretário da Educação reforçou o compromisso que os responsáveis pelos alunos devem ter em relação à pontualidade. “Na reunião com os pais e responsáveis, no dia 5 de fevereiro, vamos levar para as famílias a necessidade da criança estar pronta no local e horário marcados, para que não haja atrasos”, acrescentou Costa.

O ano letivo para os 71 mil alunos matriculados nas escolas municipais começa no dia 6 de fevereiro. A reunião de pais e responsáveis está marcada para o dia 5, véspera da abertura do período de aulas, ocasião em que haverá a entrega dos kits de uniforme e materiais escolares.

DIREITO AO TRANSPORTE

Para ter direito ao transporte escolar, o aluno precisa estar matriculado em uma das escolas da rede, residir em São Bernardo, ter a matrícula efetivada na escola mais próxima de sua residência ou em unidade indicada pela Secretaria de Educação e o local ter, no mínimo, 1.500 metros de distância da residência.

O direito é concedido também para alunos que residem em local de difícil acesso, decorrente de obstáculos naturais ou artificiais que limitem ou impeçam o acesso ou circulação, de acordo com análise da equipe técnica da Secretaria de Educação, ser estudante com deficiência de qualquer natureza e/ou transtorno global do desenvolvimento, apresentar impedimentos temporários ou de longo prazo para locomoção, comprovada por laudo médico, ter pais e/ou responsáveis legais com deficiências incapacitantes ou com limitações para locomoção, comprovadas por laudo médico.