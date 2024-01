Mais de 15 jovens do Curso Preparatório para o Enem da Florestan fazem 900 ou mais pontos na redação

Mais de 15 jovens que fizeram o Curso Preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e Vestibulares da Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, tiraram nota igual ou superior a 900 pontos na redação da avaliação nacional, aplicada na primeira metade de novembro. Uma aluna, inclusive, tirou 980 na avaliação, cuja nota máxima possível é de 1.000 pontos.

De acordo com Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, diretor-presidente da Florestan, o desempenho é uma prova do acerto da instituição ao passar a oferecer também esse tipo de formação, além dos mais de trinta diferentes tipos de cursos profissionalizantes que oferta. “O ótimo desempenho de nossos alunos, além de nos deixar muito felizes, mostra o acerto de oferecer um Curso Preparatório como esse, com a equipe do renomado Cursinho da Poli, gratuitamente a uma parcela da população que de outra forma não teria como chegar à faculdade. Tenho certeza que vamos mudar muitas vidas pelo caminho da educação”, afirma.

Em 2023, foram ofertadas cerca de 200 vagas no curso preparatório da Florestan. As aulas aconteceram a partir de maio, aos sábados, das 8h às 15h30, na sede da Florestan, no Centro de Diadema. Para garantir que os alunos tivessem a oportunidade de se preparar para o Enem, o prefeito da cidade, José de Filippi Júnior, anunciou que os jovens também receberiam alimentação nos dias de aula.

Lívia Miranda Oliveira, 19 anos, que mora no bairro Piraporinha, fez 960 pontos na redação do Enem. Ela fala sobre a importância do cursinho para seu desempenho: “O curso que a Florestan ofereceu este ano foi essencial para meus estudos. De todas as formas, como a qualidade das aulas, preparação dos professores e com aulas diferentes para aprendermos de todas as maneiras”. A jovem pretende fazer Relações Internacionais, e lista suas opções: UFABC, UNIFESP, UFSCAR e entre outras fora do estado de SP.

Luisa Dumont Domingues Silva, que mora na Vila Nogueira e fez incríveis 980 anos na redação, também considera que o cursinho foi importante para o resultado. “Sem dúvida o curso foi essencial para o resultado do Enem. Me auxiliou muito a recapitular conteúdos dos vestibulares e aprender os que não foram bem fixados durante a pandemia, com o ensino remoto. Eu não teria condições de pagar um curso preparatório com essa qualidade, então foi uma ótima oportunidade.”

“Pretendo cursar engenharia aeroespacial ou aeronáutica. Esses cursos são oferecidos em poucas universidades públicas, entretanto tenho esperança de conseguir uma vaga”, completa.

Já Ana Gabriela Alves da Costa, que mora no Bairro Casa Grande, fez 900 pontos na redação, resultado que dá a ela grande chance de ser aprovada para Ciências Sociais na Unicamp. “O cursinho da Florestan me trouxe em pouco tempo uma densidade de conteúdos muito importantes do Enem e de outros vestibulares. Eu pude rever e aprender assuntos com ótimos professores, com didáticas incríveis e materiais de ótima qualidade. Através das aulas pude responder questões da segunda fase para a universidade da Unicamp, o que pra mim foi um divisor de águas”, esclarece.

Para Ana, um diferencial foi o fato do cursinho da Florestan ser gratuito. “Os cursinhos pré-vestibulares são muito inacessíveis pra mim, alguns custando mais de 500 reais. Não conseguiria bancar sozinha.”

Em 2024, a Fundação Florestan Fernandes também vai ofertar cerca de 200 vagas para o Curso Preparatório para o Enem. As inscrições serão abertas em abril.