Mais de 140 serviços da Fazenda de SP podem ser solicitados remotamente

Os cidadãos e contribuintes paulistas que precisam dos serviços da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) têm à disposição 144 serviços online no Sistema de Peticionamento Eletrônico (Sipet) para atendimento de maneira totalmente remota. Só em 2023, de janeiro a outubro, a Sefaz-SP contabilizou mais de 250 mil solicitações pela ferramenta.

A facilidade com que os contribuintes conseguem acessar os serviços denotam o sucesso do sistema. No Sipet é possível realizar solicitações relacionadas a ICMS, IPVA, ITCMD e taxas. Além disso, é possível solicitar emissão e reemissão de senha PFE, Certidão de Débitos não Inscritos, Alterações de ofício no Cadesp, Atendimento de exigências do Redesim, Restituição de taxas e custas, Homologação de Transmissão Judicial – inventário, arrolamento ou doação e uma série de outros serviços.

O acesso é realizado via autenticação do sistema federal Gov.Br ou por meio de certificado digital. Isso permite que o atendimento aos cidadãos e contribuintes seja realizado sem necessidade de deslocamento, propiciando economia de tempo e de recursos tanto para os usuários quanto para a própria administração.

O Sistema de Peticionamento Eletrônico da Sefaz-SP está disponível no portal da Fazenda, no menu lateral direito, no catálogo de serviços ou até mesmo digitando na busca “SIPET”

​​Confira no vídeo “Gefe Explica”, produzido pela Escola de Governo, o passo a passo sobre a funcionalidade do sistema:​