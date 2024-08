Mais de 140 kg de cocaína são encontrados em engate de caminhão no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária encontrou 144 quilos de cocaína neste sábado (23), escondidos na “quinta roda” de um caminhão. O dispositivo é um engate, usado para acoplar o veículo ao semirreboque. A operação, que contou com o apoio de policiais federais, resultou na prisão do motorista em Araçatuba, no interior de São Paulo. Tudo foi apreendido.

A abordagem aconteceu no km 484 da Rodovia Marechal Rondon, em Penápolis, durante uma fiscalização realizada pelos militares do 2º Batalhão de PM Rodoviária, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Polícia Federal.

Os agentes desconfiaram do caminhão e suspeitaram do motorista, que apresentou versões confusas sobre o destino da carga. Durante a vistoria, as equipes localizaram a droga no engate. Ao todo, foram apreendidos 134 tijolos de cocaína, além de mais de R$1.300 em espécie e um celular.

Após o flagrante, o homem foi encaminhado à delegacia. A ocorrência foi registrada na Polícia Federal de Araçatuba.