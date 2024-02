Mais de 130 educadores físicos foram capacitados em curso paralímpico na capital

A primeira turma de 2024 do Programa de Desenvolvimento Paralímpico, uma iniciativa conjunta das secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes, foi finalizada na capital com 132 educadores físicos capacitados em até oito modalidades: atletismo, parabadminton, halterofilismo, futebol de cegos, judô, natação, tênis de mesa e voleibol sentado. As aulas ocorreram de 20 a 23 de fevereiro no CEU Parque Veredas, localizado na Chácara Dona Olivia.

O curso é oferecido desde 2021 a professores de educação física das redes pública e privada, alunos de graduação do último ano de educação física, e profissionais envolvidos com atividades esportivas (clubes, entidades e associações) de todo o estado de São Paulo e, no total, já capacitou 6,7 mil participantes. O principal objetivo é fomentar a inclusão de alunos com deficiência ao proporcionar maiores oportunidades de engajamento em esportes adaptados.

“O Programa de Desenvolvimento Paralímpico é uma das principais iniciativas do governo estadual em prol da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Ele não apenas tem um impacto transformador ao ensinar professores formas de incluirem seus alunos com deficiência nas atividades físicas, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, afirma o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

A secretária executiva dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Claudia Carletto, esteve presente na cerimônia de abertura do programa na capital e reforça o compromisso da gestão com a inclusão e a igualdade. “Nosso empenho é não apenas capacitar educadores, mas também fomentar uma mudança cultural que abrace plenamente a diversidade em todas as suas formas. Esse programa é um passo crucial em nossa jornada para garantir que cada indivíduo, com suas habilidades, tenha seu lugar assegurado na sociedade”, diz.

Durante as aulas, os participantes recebem capacitação técnica teórica e prática do esporte paralímpico nas modalidades que escolherem, com certificação no final. Outros municípios do estado receberão o programa no decorrer do ano (confira o cronograma abaixo).

“Quanto mais o poder público trabalha na propagação de conteúdo sobre o esporte paralímpico, maiores serão as chances de construirmos um estado e um país com uma cultura paradesportiva forte. A capacitação de profissionais de Educação Física é a ponta inicial deste processo”, destaca a secretária de Estado de Esportes, coronel Helena Reis.

Programa de Desenvolvimento Paralímpico

Criado em 2021 através de parceria entre as secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes, o programa já capacitou 6,7 mil profissionais de educação física em mais de 50 cidades do Estado de São Paulo. Só no ano passado, foram 3,8 mil. Neste ano, o projeto passará por 36 cidades.

Confira a agenda até o momento:

Lins – 27/02 a 01/03

Tupã – 05/03 a 08/03

Itaquaquecetuba – 12/03 a 15/03

Campinas – 19/03 a 22/03

Limeira – 02/04 a 05/04

Cotia – 09/04 a 12/04

Santa Fé do Sul – 16/04 a 1904

Santo André – 07/05 a 10/05

Osasco – 21/05 a 24/05

Jaboticabal – 04/06 a 07/06

São Paulo – ZS – 18/06 a 21/06

Assis – 25/06 a 28/06

Embu das Artes – 02/07 a 05/07

Tatuí – 23/07 a 26/07

Carapicuíba – 01/10 a 04/10