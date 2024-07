Mais de 13 toneladas de drogas são apreendidas em rodovias de SP em 10 dias

Mais de 13 toneladas de drogas foram apreendidas em rodovias do estado de São Paulo nos dez primeiros dias de julho. No período, foram pelo menos seis ocorrências nas quais caminhões foram interceptados com toneladas de maconha, além de casos mais pontuais, com flagrantes de 30 a 300 quilos da droga.

O último aconteceu na terça-feira (9), na rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Jaboticabal, onde houve a apreensão de 5,5 toneladas de maconha em um caminhão que seguia para a capital paulista. Se contar de janeiro a junho, só a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu 39,8 toneladas de drogas, fora os demais departamentos policiais.

O coronel Hugo Araújo dos Santos assumiu o comando da PMRv há quatro meses. Nesse tempo, estabeleceu algumas diretrizes para combater o crime organizado, que se aproveita das rodovias estaduais para transportar diversos materiais ilícitos, entre eles entorpecentes, para abastecer o tráfico em diversas cidades do país. “O que estamos vendo agora é resultado dessas estratégias. Vamos trabalhar para mais”, afirmou.

O primeiro passo desse planejamento foi direcionar o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), um grupo de atuação tática de polícia ostensiva, para inviabilizar a cadeia logística do crime organizado. Na sequência, foi realizado um treinamento de integração com outras forças de segurança, principalmente a Polícia Civil e a Polícia Federal. “Nós estamos aproveitando das informações que eles têm para agir de forma e em locais estratégicos”, relevou o coronel.

Agora, o objetivo é alinhar o policiamento rodoviário com as informações produzidas pelos equipamentos instalados nas rodovias estaduais, além dos dados gerados a partir dos centros de inteligência das forças de segurança, para dificultar ainda mais o transporte de entorpecentes pelo território paulista. “Toda essa estratégia e ações não seriam possíveis se não tivesse uma valorização por parte da atual gestão. Esse apoio é importante porque conseguimos oferecer mais”, concluiu o comandante da PM Rodoviária.

Apreensões de drogas em julho chegou a mais de 16 toneladas

Apesar de boa parte das apreensões de drogas nesses primeiros dez dias ter acontecido em rodovias do estado, houve outras grandes interceptações no período. Entre o dia 1° e a quarta-feira (10), as polícias do estado de São Paulo apreenderam quase de 18 toneladas de entorpecentes.

Em Rio Grande da Serra, a Polícia Civil recolheu cerca de 1,8 tonelada de cocaína em uma chácara na zona rural do município, na quarta-feira (3). O prejuízo ao tráfico passa de R$ 800 milhões.