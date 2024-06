Mais de 12 toneladas de alimentos arrecadadas na 37ª Festa Junina de Mauá

Nos dois primeiros finais de semana da 37ª Festa Junina de Mauá, mais de 12 toneladas de alimentos foram arrecadadas. Todos os alimentos serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de Mauá, que fará a distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade. No último final de semana, diversas atrações, entre artistas locais e grandes nomes do cenário musical do país, subiram ao palco do Paço Municipal, onde milhares de pessoas se reuniram para curtir o evento. Rolou música para todos os gostos, como o reggae do grupo Maneva, a versatilidade de Sidney Magal e a energia contagiante dos Barões da Pisadinha.

O frio intenso não apareceu e as famílias de Mauá e, de fora da cidade, puderam se divertir nos brinquedos do parque, aproveitar as barracas de comidas típicas e bebidas, além de desfrutar de muita música ao vivo.

O evento continuará na próxima sexta-feira, 21 de junho, a partir das 18h. Para garantir a entrada, os visitantes devem doar um quilo de alimento. O que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Mauá.

Confira abaixo as próximas atrações principais e locais, além da sugestão de itens a serem doados:

Terceiro Final de Semana

• 21/06 – Titãs (1 pacote de café)

◦ Atrações locais: Willians Afonso (The Lords), Blackgarden

• 22/06 – Mumuzinho (1kg de arroz ou feijão)

◦ Atrações locais: Samba do Bem, Dan Lorenzo