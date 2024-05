Mais de 1,1 milhão de veículos devem circular nas principais rodovias do DER durante o Corpus Christi

As equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), estarão a postos para o apoio aos usuários durante a Operação Corpus Christi 2024, entre os dias 29 de maio e 02 de junho. O DER envolverá no total 1,7 mil agentes para a operação, distribuídos pelas principais rodovias administradas pelo departamento, com a expectativa de circulação nessas vias de mais de 1,1 milhão de veículos no período.

Entre a quarta-feira (29) e o domingo (02), o DER ampliará a sua presença nas rodovias para fazer frente ao grande volume de veículos esperado. Serão 129 veículos de apoio, 77 caminhonetes de inspeção, 122 guinchos leves, 17 guinchos pesados, além de utilitários (07) e motocicletas (04).

Além do reforço operacional, o DER terá à disposição as informações coletadas por 136 equipamentos contadores de veículos, 08 painéis de mensagens, mais de 60 câmeras e drones (03).

As viaturas circularão em pontos estratégicos para tirar dúvidas dos usuários e prestar serviços de apoio e assistência. Os Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) serão usados para informar aos motoristas a respeito de eventuais alternativas de rotas e problemas no tráfego, caso haja necessidade.

O DER estará a postos para realizar as chamadas Operações Especiais, visando garantir a fluidez e segurança do tráfego. Os agentes estarão aptos a realizar, conforme a ocorrência, liberação de acostamentos, faixas reversíveis, controles de acesso, travessias de pedestres, deslocamentos de eixo, entre outras operações de tráfego. E ainda operações de emergência, como bloqueios totais ou parciais e obras.

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, por sua vez, irá dispor de 572 policiais, 133 viaturas, 25 bases operacionais, 11 radares e 59 etilômetros nas principais rodovias do DER.

Movimento esperado nas principais rodovias do DER

Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP-055), norte: 164.234

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), sul: 273.239

Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098): 98.704

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125): 43.001

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123): 113.564

Rodovia Raposo Tavares (SP-270): 426.302

Total: 1.119.044

Melhores horários para viajar

Quarta-feira (29): 00h às 14h / 22h a 00h

Quinta-feira (30): 00h às 07h / 19h a 00h

Sexta-feira (31): 00h às 08h / 18h a 00h

Sábado (01): 00h às 08h / 18h a 00h

Domingo (02): 00h às 10h / 22h a 00h