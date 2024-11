Mais de 107 Mil Candidatos Disputam 8 Mil Vagas na USP em um dos Vestibulares Mais Concorridos do País

Neste domingo (17), a cidade de São Paulo e mais 31 cidades da região metropolitana e interior do estado se preparam para receber milhares de estudantes na primeira fase do vestibular da Fuvest 2025. Com início previsto para as 13h, os candidatos terão até às 18h para completar a prova composta por 90 questões de múltipla escolha, abrangendo áreas como biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Este ano, 107.332 candidatos se inscreveram para o processo seletivo que oferece 8.147 vagas na renomada Universidade de São Paulo (USP).

A USP, classificada como a melhor universidade da América Latina em rankings respeitados como QS e THE, disponibiliza suas vagas em categorias diversas: 4.888 para ampla concorrência, 2.053 para candidatos de escolas públicas e 1.206 para estudantes PPI (pretos, pardos e indígenas) também provenientes de escolas públicas. Além das vagas tradicionais, a USP oferece ainda oportunidades por meio do Enem e do novo Provão Paulista.

Os cursos estão distribuídos em três áreas principais do conhecimento – ciências biológicas, exatas e humanas – espalhados por sete cidades do estado: Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo. Este ano traz uma novidade: ao longo do dia da prova, a Fuvest disponibilizará os cadernos de questões em seu site, com o gabarito oficial sendo liberado às 19h.

O vestibular da Fuvest é um dos mais concorridos do país e desempenha papel crucial no futuro acadêmico de muitos jovens brasileiros. A preparação intensa que antecede a prova reflete o desejo dos candidatos em integrar uma das universidades mais prestigiadas da região. A expectativa é grande entre os participantes que buscam garantir uma vaga em cursos altamente competitivos da USP.