Mais de 100 tijolos de maconha são apreendidos com motorista na Grande São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 107 tijolos de maconha, que totalizaram quase 57 quilos, em um carro na rodovia Presidente Castello Branco, em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, na terça-feira (19). O motorista, de 26 anos, que dirigia sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Os policiais estavam em patrulhamento, quando desconfiaram de um motorista que apresentou nervosismo com a presença da viatura. O suspeito mudou de faixa repentinamente, então as equipes deram a ordem de parada, que não foi obedecida.

Foi solicitado o apoio de policiais em motocicletas, que conseguiram cercar o homem após acompanhamento. Durante a averiguação no porta-malas do carro, foram encontradas duas caixas com diversos tijolos de maconha. O celular do motorista e mais de R$ 400 em espécie também foram apreendidos na ação.

No local, foi apurado que o suspeito carregou a droga em Sorocaba, no interior do estado, para entregar em Guarulhos, na região metropolitana.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Itapevi, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.