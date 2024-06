Mais de 100 agências dos Correios são postos de retirada do Programa Leve Leite da Prefeitura de SP

As famílias beneficiárias do Programa Leve Leite agora podem retirar o leite em uma das agências dos Correios após duas tentativas de entrega no endereço cadastrado. Eles recebem um SMS indicando a agência mais próxima para retirada. No dia anterior à entrega também recebem uma mensagem de texto de aviso. O Programa ainda conta com uma nova embalagem biodegradável que vai reduzir os impactos ambientais.

Atualmente já está em andamento o 1º ciclo deste ano. São mais de 342,1 mil crianças cadastradas para receber o benefício, para atendê-las serão mais 1,4 milhão de quilos de leite integral e 10 mil quilos de fórmula láctea. A entrega da fórmula láctea para menores de um ano é feita todos os meses na própria creche. Para os demais, o leite em pó integral é entregue em casa a cada quatro meses.

São 115 agências que estão como postos de retirada. A Secretaria Municipal de Educação reforça que as famílias devem se dirigir ao local somente após receberem a mensagem de texto indicando a agência. A medida visa ampliar as possibilidades para o recebimento e evitar o interrompimento da distribuição. A nova regra começou a valer a partir de 10 de junho.

Para manter a integridade do produto, os pacotes ficam disponíveis para retirada durante 7 dias. Caso não sejam retirados, voltam para os galpões para entrega no ciclo seguinte.

“Esse é um importante avanço para as famílias que terão mais uma possibilidade para receber o leite e não precisarão esperar até o próximo ciclo. É mais rapidez e facilidade para aprimorar o programa que beneficia e faz a diferença na vida das crianças e familiares”, enfatizou o Secretário Municipal de Educação, Fenando Padula.

Outra mudança é a nova embalagem do programa que será biodegradável e reduzirá o tempo de decomposição de 200 anos para cerca de 2 a 4 anos. Anualmente são mais de 4 milhões de embalagens distribuídas. Medida que está alinhada a outras ações de sustentabilidade como o “Cardápio Escolar Sustentável” que prioriza alimentos in natura e minimamente processados, além da compra de itens da agricultura familiar.

Como participar

Para receber o benefício as famílias devem estar cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais no município de São Paulo, o CadÚnico. O programa atende crianças a partir dos 4 meses de idade matriculadas na Educação Infantil da Rede Municipal de Educação.

Também são atendidas crianças com deficiência, matriculadas até o 5º ano do Ensino Fundamental, também residentes do município. Para esse público a inscrição no CadÚnico não é obrigatória. No ato da matrícula os pais ou responsáveis legais devem optar pelo recebimento do benefício.

A Secretaria Municipal de Educação reforça a importância de as famílias manterem os dados cadastrais sempre atualizados. Qualquer dúvida os familiares podem consultar a secretaria da unidade em que a criança está matriculada.