Mais de 10 mil atendimentos foram realizados pela Força Nacional do SUS no RS

Após 29 dias de atuação na emergência em saúde pública após fortes chuvas atingirem o Rio Grande do Sul, os voluntários da Força Nacional do SUS (FN-SUS) somam mais de 10 mil atendimentos à população gaúcha. Os dados representam o acumulado de ações desde o início das operações no estado, em 5 de maio.

Ao todo, foram realizados 3.768 atendimentos no Hospital de Campanha (HCamp) de Canoas, 1.889 no HCamp de Porto Alegre e 664 no HCamp de São Leopoldo. O quarto hospital de campanha do Ministério da Saúde, que entrou em operação no município de Novo Hamburgo no sábado (25), registrou 581 atendimentos.

Além disso, o total inclui 2.700 atendimentos volantes e 66 remoções aéreas. Também foram registrados 229 atendimentos em saúde indígena no polo-base de Porto Alegre e 135 no de Barra do Ribeiro.

MOBILIZAÇÃO — Atualmente, cerca de 143 voluntários da Força Nacional do SUS atuam em território gaúcho. Desde o início da situação emergencial, o Ministério da Saúde mobilizou 364 profissionais de saúde — entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais, entre outros —, de 24 estados da federação e do Distrito Federal.

Confira o detalhamento dos atendimentos abaixo: