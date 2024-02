Mais de 1 milhão de estudantes da Rede Municipal iniciam ano letivo nesta segunda-feira (5)

O ano letivo para os estudantes da Rede Municipal de São Paulo começou nesta segunda-feira (5). As mais de 4 mil escolas receberam estudantes de todas as partes da capital. O prefeito Ricardo Nunes e o secretário de Educação, Fernando Padula, estiveram nesta segunda-feira no CEI Augusto Rodrigues – José Dias Sobrinho, na Zona Norte, que foi inaugurado, para acompanhar o início das aulas.

Construída pela Secretaria de Infraestrutura e Obras (SIURB), em parceria com a Secretaria de Educação (SME), a unidade é a 19º entregue na capital, das 45 previstas até o final deste ano. Também é a quarta unidade inaugurada na região. A nova creche contou com investimento de R$ 5,9 milhões, e vai atender cerca de 170 crianças de 0 a 3 anos.

Para recebê-las com conforto e segurança, a creche possuí salas de aulas, berçários, salas para banho e troca, cozinha, refeitório, lactário (espaço para higienização de mamadeiras e alimentos), solário e brinquedoteca. Com o objetivo de atender todos os estudantes, de forma inclusiva e acessível, o CEI atende as normas de acessibilidade vigentes, com elevador, rampas de acesso, corrimãos, sinalização em braile, playground e sanitários acessíveis.

Além disso, a unidade educacional também está equipada com dispositivos sustentáveis, como água de reuso e placas solares, para aquecimento da água utilizada nos banheiros.

O secretário Fernando Padula comemorou a chegada de mais um equipamento à rede, frisando que a fila de espera para a creche segue zerada. “Desde o ano passado foram inauguradas outras 18 unidades de Educação Infantil, são vagas para garantir o atendimento imediato às crianças e famílias que precisam. Investimento que permite que a gente permaneça sem fila de espera. É com alegria que entregamos mais esta unidade neste dia especial que marca o início de mais um ano letivo e de novas oportunidades de aprendizagem e construção de conhecimento.”

Aquisição de material escolar e uniforme

As famílias que ainda não adquiriram os itens do uniforme e do material escolar podem fazer as compras nas lojas credenciadas. Os créditos estão disponíveis há dois meses. São mais de 490 pontos físicos em todas as regiões da cidade para aquisição do uniforme, e mais de 519 endereços para compra do material escolar. A maioria dos fornecedores são pequenos comerciantes e empreendedores, gerando emprego e ajudando a economia local.

Assim como no ano passado, o acesso para liberação de ambos os auxílios é feito por meio do aplicativo Kit Escolar DUEPAY, cujo download poderá ser feito em qualquer smartphone. O responsável legal pela criança matriculada na rede, só precisa ter o CPF cadastrado no sistema da escola, que por sua vez, está na base de dados da Secretaria Municipal de Educação.

Todos os estudantes têm direito ao material escolar, inclusive as crianças matriculadas nos CEIs, os créditos são disponibilizados às famílias através do aplicativo DuePay. Cada ciclo trabalha com os itens necessários para serem utilizados durante todo o ano letivo. Entretanto, os valores mudam, de acordo com o ciclo de ensino.