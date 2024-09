Mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas diariamente no mundo

Enquanto 783 milhões de pessoas enfrentam a fome e um terço da população mundial lida com a insegurança alimentar, mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas diariamente em 2022, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O relatório revela que um terço dos alimentos produzidos globalmente — cerca de 1,3 bilhão de toneladas por ano — acaba perdido ou jogado fora. Isso ocupa quase 1,4 bilhão de hectares de terra, equivalente a 30% das áreas agrícolas do planeta, ou seja, quase duas vezes a superfície total do Brasil. Para produzir esses alimentos desperdiçados, são utilizados cerca de 25% da água empregada na agricultura anualmente.

No Brasil, cerca de 27 milhões de toneladas de comida são descartadas a cada ano, resultando em uma média de 130 kg por pessoa. Considerando o preço médio de R$ 60,00 por quilo em refeições self-service, isso representa uma perda anual de R$ 7.800,00 por brasileiro. Diante desse cenário, o Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos, celebrado em 29 de setembro, ganha uma importância ainda maior, alerta Valter Casarin, coordenador geral e científico da Nutrientes Para a Vida.

Casarin destaca que muitos desses alimentos poderiam ser economizados com compras planejadas e atenção aos prazos de validade. “Até as sobras podem ser reaproveitadas de maneira inteligente. A redução do desperdício começa com ações simples: planejar compras, armazenar corretamente e maximizar o uso dos alimentos”, explica.

Ele sugere que o primeiro passo é adotar um estilo de vida mais sustentável. “Organizar a cozinha é fundamental para minimizar o desperdício e consumir de forma mais ética. É crucial não descartar as sobras, pois há diversas maneiras de reciclá-las”, enfatiza.

Dicas Práticas para Reduzir o Desperdício:

Planeje suas refeições: Economize tempo e dinheiro. Elabore um cardápio semanal baseado nos alimentos que você já possui em casa.

Faça uma lista de compras: Evite compras por impulso, concentrando-se no que realmente precisa.

Compre com sabedoria: Adapte as quantidades às suas necessidades, optando por porções menores se você mora sozinho.

Verifique os prazos de validade: Apenas compre produtos que você conseguirá consumir antes de expirar.

Casarin também enfatiza a importância do armazenamento adequado. “Mantenha a temperatura da geladeira entre 0 e 4 graus. Organize os alimentos, colocando os mais perecíveis na parte inferior e os com menor prazo de validade na frente, para consumi-los primeiro. Armazene sobras em recipientes herméticos, identificando a data de preparo. Lembre-se: alimentos descongelados não devem ser novamente congelados”, conclui. O coordenador finaliza afirmando que práticas simples podem fazer uma diferença significativa na luta contra o desperdício alimentar, contribuindo para um futuro mais sustentável e responsável.