Mais ‘crédito’ ao pequeno negócio

O Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, em 5 de outubro, é considerado um marco importante para o setor, seja no âmbito nacional, estadual, regional ou local. Estamos falando de um segmento representativo que alavanca a economia, traz emprego e renda. Sabemos que muitos pequenos negócios, por vezes, tocados por famílias, se transformaram em grandes empreendimentos. E por quê? Pela dedicação, empenho e força de vontade dos seus proprietários. E essa é a tônica do pequeno empreendedor que traz na veia a jornada da batalha, persistência e vontade de vencer.

Nós, da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) valorizamos, apoiamos e defendemos o micro, pequeno, o médio e até grandes corporações. Mas, sabemos que as dificuldades e os desafios estão com aqueles que mais precisam, as pequenas atividades.

Portanto, não basta apenas força de vontade. Somos uma instituição apartidária, caminhamos lado a lado da iniciativa privada, porém, entendemos que é preciso apoio público. Que os governos, em qualquer das esferas, tenham um olhar especial para esse setor.

As ações públicas devem ser no sentido de proporcionar oportunidade. Só pra citar alguns exemplos, os pequenos investidores são carentes de estímulos, de fomento, de acesso ao crédito e de desburocratização. O empreendedorismo é uma mola propulsora para o desenvolvimento, seja por necessidade, quando o investidor busca uma alternativa de trabalho e renda como sobrevivência. Ou, oportunidade, a partir da identificação de uma chance no mercado, em geral com recursos e planejamento.

Dados do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) indicam que na nossa Região, nas setes cidades, em 2023, foram abertos 246.633 MEIs (Microempreendedores Individuais), enquanto em 2020 a quantidade aberta era de 171.621. É um volume muito grande, que merece atenção. Quantos empregos foram gerados e quantas famílias sustentadas. Certamente, um número grande nos dois casos.

O Dia da Micro e Pequena Empresa é, antes de mais nada, uma data para celebrar o trabalho de milhões de trabalhadores, daqueles que estão à frente de pequenos empreendimentos, que colocam seus recursos, seu tempo, muitas vezes envolvem a família, com o propósito firme de vencer. E para tanto, não medem esforços para superar e encarar os desafios, que não são poucos. Mas, a perseverança é uma força ainda maior.

Mais uma vez, reitero que as pequenas empresas que recebem o suporte de políticas públicas eficientes respondem de imediato com a geração de novos empregos, aumento da geração de renda e arrecadação de tributos. Esse é um quesito que precisa evoluir para os pequenos negócios, reduzir custos, a burocracia, exigências de garantia e simplificação da documentação. Esse é o nosso apelo, de um olhar mais atento para tão importante setor.